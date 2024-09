Einen symbolischen Sieg feierte der FC Bayern schon vor Anpfiff: Kommentar zum Remis im Topspiel gegen Bayer Leverkusen

© Getty

Bayer Leverkusen spielte gegen den FC Bayern Außenseiterfußball

Einen symbolischen Sieg feierte der FC Bayern schon vor Anpfiff. Und zwar im Kopf von Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso. Beim vorherigen Duell im Februar hatte er seine Mannschaft noch mutig zu einem 3:0-Sieg gecoacht. Diesmal ging es ihm nur um die Vermeidung einer Niederlage. Die Leistungen des FC Bayern bei den bisherigen sechs Siegen haben bei ihm offenbar Eindruck hinterlassen und Respekt geschürt. Was der größte Unterschied zwischen dem FC Bayern der vergangenen und dieser Saison sei, wurde Alonso gefragt. "Die Energie, der Glaube", erwiderte er. "Das kann man fühlen."

Als Konsequenz verschrieb Alonso seinen Leverkusenern eine Mauertaktik. Sie verteidigten beherzt, warfen sich in die Zweikämpfe, schunden Zeit. Der ungeschlagene Meister spielte feinsten Außenseiterfußball und freute sich letztlich über ein ungerechtes Remis. Und so waren am Ende alle Beteiligten zufrieden. Denn beim FC Bayern trauerte man weniger dem verpassten Sieg hinterher, sondern freute sich eher über den dominanten Auftritt. Tabellenführer ist man ja auch trotz des Remis weiterhin.

"Wir haben ein Ausrufezeichen gesetzt, in der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben", befand Sportvorstand Max Eberl. "Wir können sehr stolz sein", sagte Kapitän Manuel Neuer. "Wir haben die ganze Zeit dominiert", freute sich Aleksandar Pavlovic, der mit seinem Fehlpass Anteil am Rückstand hatte und dann mit seinem spektakulären Distanzschuss zum Ausgleich traf. Härtetest bestanden? "Ja, auf jeden Fall."