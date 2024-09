Der Ein-Mann-Umbruch weckt Erinnerungen: Wie Michael Olise den FC Bayern München belebt

© getty

FC Bayern: Michael Olise glänzt bisher als einziger Neuzugang

Olise selbst sagte an diesem für ihn persönlich und den ganzen FC Bayern so erfreulichen Samstagnachmittag in Bremen öffentlich tatsächlich nichts. Dafür sagten alle anderen ziemlich viel über ihn. Etwa Musiala, als er dann auch noch in seinem eigenen Namen sprach: "Er ist ein super Spieler. Wir verstehen uns gut." Harry Kane nannte Olise "eine permanente Gefahr" und einen "fantastischen Spieler" und erklärte: "Von außen sieht man den echten Michael nicht so, aber innen drin ist er ein echt guter Typ."

Mittelstürmer Kane, Zehner Musiala, Rechtsaußen Olise und dazu der gegen Bremen eingewechselte Serge Gnabry sind bis dato die prägendsten Münchner Offensivspieler in dieser Saison. Sie sind die Gesichter der sagenhaften 20-Tore-Woche mit drei Schützenfesten gegen Holstein Kiel, Dinamo Zagreb und eben Bremen. Überhaupt gewann der FC Bayern alle bisherigen sechs Pflichtspiele dieser Saison unter dem neuen Trainer Vincent Kompany.

Nach der titellosen und so unglaublich schwerfälligen Vorsaison plante der FC Bayern im Sommer eigentlich einen großen Umbruch. Letztlich blieb es bei einem Umbrüchchen. Einerseits verließen keine absoluten Schlüsselspieler den Klub, die prominentesten Abgänge waren Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui. Andererseits spielt in dieser Saison bis dato nur ein Neuzugang eine prägende Rolle: Olise. Die langersehnte Holding Six Joao Palhinha fristet sein Dasein als Ersatzspieler, Hiroki Ito und Rückkehrer Josip Stanisic sind verletzt. Dieser Umstand macht Kompanys Arbeit und Olises Einfluss umso bemerkenswerter.

Wahlweise wird er schon mit den beiden größten Flügelstürmern der jüngeren Klubgeschichte verglichen. Mit Franck Ribéry wegen dessen französischer Nationalität und Dribbelstärke. Mit Arjen Robben wegen des Drangs, von rechts in die Mitte zu ziehen und dort mit dem starken linken Fuß abzuziehen.