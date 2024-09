"Das ist ja eine irre Story": Die besonderen Umstände des ersten Duells zwischen Jamal Musiala und Florian Wirtz

© imago images

Jamal Musiala und Florian Wirtz: Wie es seit dem ersten Duell weiterging

Zwei Tage später stieg am selben Ort mit durchgewürfelten Mannschaften die Neuauflage. Wirtz kam nicht zum Einsatz, Musiala wurde nur eingewechselt. Diesmal gewann Deutschland mit 2:1.

Zu einem weiteren Aufeinandertreffen zwischen Musiala und Wirtz sollte es im Nachwuchsbereich nicht mehr kommen. Musiala spielte bis zur U21 für England, ehe er im Frühling 2021 zum DFB wechselte und umgehend an der letztlich enttäuschenden EM teilnahm. Wirtz gewann mit Deutschland zeitgleich die U21-EM und stieß nach dem Turnier zur A-Nationalmannschaft.

Dort spielten Musiala und Wirtz seitdem in 17 Spielen zusammen. Auf das U17-Duell von 2019 folgten bis heute sieben weitere Aufeinandertreffen in der Bundesliga. Dreimal gewann Musiala mit dem FC Bayern, zweimal Wirtz mit Leverkusen. Sollten sie im kommenden Sommer tatsächlich in München vereint werden, könnte das Duell am Samstag eines der vorerst letzten zwischen den beiden sein.