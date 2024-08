Trotz Horror-Halbjahr: Warum sich Sacha Boey beim FC Bayern München Hoffnungen machen darf

© getty

FC Bayern München: Unübersichtlicher Konkurrenzkampf rechts hinten

Der Konkurrenzkampf auf der Position des Rechtsverteidigers ist Stand jetzt etwas unübersichtlich. Neben Boey stehen mit Noussair Mazraoui (26), Joshua Kimmich (29), Konrad Laimer (27) und Josip Stanisic (24) noch vier weitere Kandidaten zur Verfügung.

Mazraoui soll unbedingt verkauft werden. Manchester United bemüht sich intensiv um den Marokkaner, gehandelt wird eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro plus Boni. Gerüchten zufolge reist Mazraoui noch in dieser Woche zum Medizincheck nach Manchester.

Die Zukunft von Kimmich erscheint unterdessen doppelt unklar. Unklar ist, ob er seinen 2025 auslaufenden Vertrag verlängern wird - zuletzt bestätigte Sportvorstand Max Eberl immerhin erste Gespräche. Unklar ist auch, ob Kompany mit Kimmich auf der von ihm präferierten Sechs oder rechts hinten plant. Entsprechenden Nachfragen wich der Trainer bisher aus. Ähnlich stellt sich die Situation bei Laimer dar, der ebenfalls in der Abwehr und im Mittelfeld einsetzbar ist.

Eigengewächs Stanisic, nach seiner erfolgreichen Leihe von Doubelsieger Leverkusen zurückgekehrt, kann sowohl innen als auch rechts verteidigen. Gegen Düren und Tottenham begann er jeweils in der Innenverteidigung. Einmal in einer Dreierkette neben Min-Jae Kim und dem mittlerweile verletzten Neuzugang Hiroki Ito, einmal in einer Viererkette neben Kim. Kimmich fehlte gegen Düren und spielte gegen Tottenham im Mittelfeld. Die rechte Außenbahn beackerte jeweils Boey.