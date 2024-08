Ein Fiasko für den FC Bayern München? Die Debatte um die Gehälter wird falsch geführt

© getty

FC Bayern München: Verschiedene Zyklen und steigender Umsatz

Zwei weitere Ebenen, die es beim retrospektiven Blick auf dieses Thema zu beachten gilt, werden ebenfalls nur selten beleuchtet. Da wäre zunächst die Tatsache, dass die Bayern zwischen 2017 und 2022 einen besonderen Zyklus durchlebt haben, in dem einerseits vorhandene Spieler in die Fußstapfen ehemaliger Topspieler wie Franck Ribéry, Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm treten sollten, andererseits teure Neuzugänge verpflichtet wurden, die entsprechende Gehaltsforderung stellen.

Während also die bestehende Generation langsam in einen sportlichen Status rückte, der ihnen spätestens mit dem Champions-League-Titel 2020 im Rücken eine gute Verhandlungsposition bescherte, wollte man den Kader sportlich gleichzeitig durch externe Neuzugänge verstärken. Und dann gab es noch mit Manuel Neuer und Thomas Müller zwei Legenden, die sportlich immer noch wichtig waren und bereits einen Topvertrag hatten.

Dass sie heute im Alter von 38 beziehungsweise 34 Jahren immer noch so viel Geld verdienen, ist hingegen ein anderes Thema. Denn natürlich kann das dazu führen, dass jüngere Schlüsselspieler des Kaders im Büro der sportlichen Leitung auftauchen und ähnliche Forderungen stellen.

Innerhalb dieses Zyklus entstand also eine Situation, in der sich mehr Topverdiener anhäuften, als das für gewöhnlich üblich ist. Eine Situation, die rein finanziell aber gar nicht so dramatisch war und ist, die der FC Bayern in den kommenden Jahren relativ zur Marktsituation womöglich korrigieren wird. Zwischen der Saison 2010/11 und der Saison 2020/21 gab es einen Sprung im Personalaufwand von 165 Millionen Euro auf 373 Millionen Euro - doch auch der Umsatz ist eben massiv gestiegen.

Die Personalkostenquote der Bayern betrug selbst während Coronazeiten kaum mehr als 50 Prozent vom Umsatz - das ist im europäischen Spitzenfußball eine der gesündesten Quoten. Wirtschaftlich macht den Münchnern auch heute noch kaum jemand etwas vor. Zuletzt betrug die Personalkostenquote 56 Prozent des Umsatzes - das ist unterhalb des Durchschnitts der europäischen Spitzenklubs.

Insofern könnte man etwas plakativ behaupten: Sie können es sich eben leisten und wenn es schon große Umsätze gibt, warum dann nicht in das investieren, was einem am wichtigsten ist: Sportliche Entwicklung und Erfolg. Das geht eben nur mit Qualität im Kader. Zumal das Verhältnis zwischen Kosten und Umsatz immer noch herausragend ist.