FC Bayern München, News und Gerüchte: Joshua Kimmich ist "umstritten gemacht worden"

FC Bayern München, News: FCB bei Champions-League-Auslosung in Topf 1

Dreimal Lostopf eins für die Bundesliga, der deutsche Meister aber nur in Topf zwei und der Vizemeister in Topf vier: Die fünf deutschen Starter sind bei der Auslosung der reformierten Champions League am Donnerstagabend in Nyon (18.00 Uhr/DAZN und Sky) bunt verteilt.

Zusammengestellt wurden die Töpfe nach dem UEFA-Klubkoeffizienten. Real Madrid ist Titelverteidiger in Topf eins gesetzt, wäre aber dort auch über den Kofeffizienten gelandet.

Gruppen gibt es künftig keine mehr, die 36 Starter werden in einer Tabelle zusammengefasst. Bei Auslosung werden jedem Team je zwei Gegner aus jedem der vier Töpfe zugeteilt. Gegner aus dem eigenen Land sind dabei ausgeschlossen. Zudem darf jede Mannschaft nur maximal zwei Gegner aus dem gleichen Land haben.

Topf 1: Manchester City, Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, FC Liverpool, Inter Mailand, Borussia Dortmund, RB Leipzig, FC Barcelona

Topf 2: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, Benfica Lissabon, FC Arsenal, FC Brügge, Schachtar Donezk, AC Mailand

Topf 3: Feyenoord Rotterdam, Sporting Lissabon, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, OSC Lille, Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern, Celtic Glasgow

Topf 4: Slovan Bratislava, AS Monaco, Sparta Prag, Aston Villa, FC Bologna, FC Girona, VfB Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brest