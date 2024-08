FC Bayern München, News und Gerüchte - "Ganz besonderer Moment": Jan-Christian Dreesen enthüllt private Anekdote zu Harry Kane

© getty

FC Bayern München, News: Harry Kane blickt zuversichtlich auf die neuen Saison

Harry Kane ist zuversichtlich, dass der FC Bayern München auch in der kommenden Saison eine gute Rolle auf der internationalen Bühne spielen kann. "Wir nehmen es Spiel für Spiel. Wenn wir uns besser aufeinander einstellen, werden wir uns weiter steigern", sagte Kane am Rande seiner Golden-Boot-Auszeichnung am Dienstag.

Auch er selbst wolle unter dem neuen Trainer Vincent Kompany noch einmal eine Schippe drauflegen und noch mehr Tore erzielen als in der vergangenen Spielzeit. "Ich will mich jede Saison verbessern. Mit einem neuen Coach braucht es Zeit, zu verstehen, was er will. In welcher Rolle er mich sieht für das Team", so der Engländer.

Er habe ohnehin das Gefühl, "dass ich unter jedem Trainer mich anpassen und in jedem Team eine Rolle spielen kann, um meine Fähigkeiten bestmöglich einzusetzen". In der vergangenen Saison traf Kane in 45 Spielen 44-mal und bereitete zwölf weitere Tore vor.