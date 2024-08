Gewinner und Verlierer der Saisonvorbereitung des FC Bayern München: Ein Youngster-Quartett bietet sich Vincent Kompany an

© getty

FC Bayern München, Gewinner der Vorbereitung: Gabriel Vidović

In der vergangenen Saison war der Flügelspieler an Dinamo Zagreb ausgeliehen, wo er fast in jedem Spiel ran durfte, sieben Tore erzielte und vier weitere Treffer vorbereitete. Und auch in der Vorbereitung zeigte Vidovic sein Potenzial - unter anderem durch sein Tor im Testspiel gegen Tottenham.

Seit Jahren drängt der 20-Jährige in den Profikader der Bayern, wurde aber nur selten mit der entsprechenden Einsatzzeit bedacht. So stand auch in diesem Sommer eine weitere Leihe oder gar ein Verkauf im Raum, die guten Leistungen in der Vorbereitung könnten jedoch zu einem Umdenken bei den FCB-Bossen führen.

Als Dauerbankdrücker in München wäre sein Potenzial verschenkt, der Sprung, um Kaliber wie Olise, Sané, Gnabry und Coman zu verdrängen, erscheint aber noch extrem groß. "Ich schaue nur auf das Hier und Jetzt. Natürlich traue ich mir zu, mich bei Bayern langfristig durchzusetzen. Ich glaube an mich und meine Qualitäten", sagte er noch im März im SPOX-Interview.