FC Bayern München, News und Gerüchte: Wechsel noch im Sommer? Kingsley Coman hat wohl eine Entscheidung getroffen

FC Bayern München, Gerücht: Konkurrenz bei Jonathan Tah?

Der FC Bayern München bekommt offenbar Konkurrenz beim Werben um Jonathan Tah. Wie Sky berichtet, mischt nun auch der FC Barcelona im Rennen um den Innenverteidiger von Bayer 04 Leverkusen mit. Ein Wechsel zu den Bayern sei jedoch auch noch nicht hundertprozentig vom Tisch. Zwischen Tah-Berater Pini Zahavi und Barça soll es dennoch die ersten Gespräche gegeben haben.

Der 28-jährige Nationalspieler wurde in den vergangenem Wochen immer wieder mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht, zuletzt gerieten die Verhandlungen allerdings ins Stocken. Der FCB will dem Vernehmen nach deutlich weniger Ablösesumme zahlen, als B04 fordert.

