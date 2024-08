FC Bayern München, News und Gerüchte: Bleibt er doch? Joshua Kimmich wohl bereit für einen Kompromiss mit dem FCB

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Vincent Kompany will mehr rotieren

Vincent Kompany will offenbar mehr rotieren als seine Vorgänger. Laut einem Bericht der Sportbild plane der Belgier, mehr Spieler einzusetzen, um die Zufriedenheit im Team zu gewährleisten. Über die Umfänge der Rotation wird allerdings nicht berichtet. Schließlich kann diese auch unter 14, 16 oder 18 Spielern stattfinden.

Im Moment haben die Bayern 33 Spieler in ihrem Profikader. In der vergangenen Saison wurden 32 verschiedene Spieler eingesetzt. 21 von ihnen kamen auf eine relevante Spielzeit von mindestens 720 Minuten, also achtmal 90 Minuten. In den letzten Jahren erreichten diesen Wert mindestens 19, meistens 20 oder eben 21 Spieler.