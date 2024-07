"Würde alles tun, um ihn beim FC Bayern zu halten": Matthäus huldigt Kimmich - und zweifelt an Palhinha

"Wenn ich sehe, dass in Zukunft Spieler wie Thomas Müller oder Manuel Neuer wegbrechen, würde ich persönlich alles tun, um Kimmich zu halten", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne mit Blick auf das nahende Karriereende der beiden Ikonen. "Er hat den Verein in den vergangenen Jahren geprägt, er ist ein Gesicht des FC Bayern, und Gesichter kann man sich nicht kaufen."

Vor diesem Hintergrund hätte Matthäus auch "alles getan, um David Alaba zu halten, und ich hätte vor zehn Jahren alles getan, um Toni Kroos zu halten." Kroos wechselte 2014 für lediglich 25 Millionen Euro zu Real Madrid, David Alaba folgte 2021 sogar ablösefrei. Dieses Szenario droht nun auch bei Kimmich, der seit 2015 in München unter Vertrag steht.

Kimmich agierte beim FC Bayern in den vergangenen Jahren stets im Mittelfeld, ehe ihn Trainer Thomas Tuchel auf seine alte Position nach rechts hinten beorderte. Dort spielte Kimmich auch eine gute Europameisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft.

Matthäus spekuliert nun über eine Rückkehr ins Mittelfeld: "Ich könnte mir Joshua Kimmich als Holding Six vorstellen, die er bei Tuchel nicht war." Deshalb habe Matthäus auch Zweifel wegen der Verpflichtung von João Palhinha: "Ob man ihn im Mittelfeld wirklich braucht, ist die Frage." Der 29-jährige Portugiese ist ein klassischer Abräumer, wie ihn sich Ex-Trainer Tuchel stets gewünscht hatte. Palhinha kam für 51 Millionen Euro vom FC Fulham.