Universitätsstudium mit Jamal Musiala und Steph Curry: Die besondere Geschichte von Kompanys Co-Trainer Aaron Danks beim FC Bayern München

Musiala, Bellingham, Steph Curry: Danks' "Universitätsstudium" bei der FA

Mit der U20 gewann Danks in dieser Rolle 2017 den WM-Titel, bei der U21 arbeitete er mit Talenten wie Jude Bellingham, Emile Smith Rowe oder Jamal Musiala zusammen. Musiala entschied sich letztlich für eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Beim FC Bayern trifft Danks nun auf seinen ehemaligen Schützling. "Ich freue mich wirklich sehr darauf, Jamal wiederzusehen", sagte er in einem Interview mit den klubeigenen Medien. "Er ist ein hochtalentierter Spieler und darüber hinaus eine liebenswerte Person."

Während seiner Zeit bei der FA, die Danks später sein "Universitätsstudium" nennen sollte, traf er nicht nur auf herausragende Fußballer. Sondern auch auf Stars anderer Sportarten. Zur Fortbildung reiste er beispielsweise in die USA, um die Erfolgsgeheimnisse des NBA-Teams Golden State Warriors zu ergründen. "Irgendwie hat es Aaron geschafft, einen ganzen Tag mit den GSW-Trainern zu verbringen", berichtete sein damaliger FA-Kollege Matt Crocker später. "Eine Stunde vor Beginn eines großen Playoff-Spiels hat er Steph Curry beim Üben von Dreiern mit seinem Individualtrainer beobachtet und ist dann auch in der Kabine gelandet."

Danks boten diese Erfahrungen ganz neue Horizonte. "Man blendet das Taktische und Technische aus und konzentriert sich nur auf das Coaching, wie die Trainer das Beste aus den Spielern herauskitzeln", berichtete er.