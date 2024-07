Uli Hoeneß erhöht den Druck! Welche Stars könnten den FC Bayern München jetzt verlassen?

© getty

FC Bayern München: Welche Verteidiger könnten verkauft werden?

Gelenkbus-Gefahr besteht vor allem in der Abwehr. Elf Verteidiger listet der FC Bayern aktuell auf seiner Website. Und da sind der zuletzt nach rechts hinten zurückbeorderte Joshua Kimmich und Talent Adam Aznou noch gar nicht mit eingerechnet. Rein numerisch sind mindestens zwei Spieler verzichtbar, zumal Jonathan Tah weiterhin als potenzieller Neuzugang gehandelt wird.

In der Innenverteidigung ist lediglich Eric Dier unumstritten, wurde er doch gerade erst von Tottenham Hotspur fest verpflichtet. Bei Dayot Upamecano (25), Min-Jae Kim (27) und Matthijs de Ligt (24) sind die Münchner gesprächsbereit. Hoeneß hat klare Präferenzen. "Ich persönlich würde den Upamecano nicht verkaufen", erklärte er. "Ich finde, dass Upamecano bei uns in den letzten Jahren völlig unter Wert gesehen wurde. Das ist ein Spieler, der empfindlich ist, den man viel in den Arm nehmen muss. Das ist meiner Meinung nach zu selten passiert." Kompany soll sich fortan intensiv um den irrsinnig talentierten aber auch fehleranfälligen Upamecano kümmern. Dem Vernehmen nach ist der neue Trainer ohnehin überzeugt von Upamecano, der als Stammspieler eine starke EM mit der französischen Nationalmannschaft absolvierte.

Am wahrscheinlichsten erscheint in der Innenverteidigung aktuell ein Abgang von Matthijs de Ligt. Trainer Erik ten Hag soll ihn zu Manchester United locken. "Er ist Holländer und Manchester United hat einen holländischen Trainer, der ihn von Ajax Amsterdam sehr gut kennt", sagte Hoeneß. "Aber die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Die sind in Gesprächen, aber da mische ich mich nicht ein." Laut Sport Bild bietet United bisher 35 Millionen Euro, der FC Bayern verlangt aber 50. Spieler und Klub sollen sich schon einig sein.

Ebenfalls auf der Verkaufsliste steht ein Rechtsverteidiger. Winter-Neuzugang Sacha Boey und Rückkehrer Josip Stanisic dürften bleiben. Der logische Abgang wäre demnach Noussair Mazraoui. 30 Millionen Euro soll sich der FC Bayern für den 26-jährigen Marokkaner erhoffen, konkret erscheint ein Abgang aktuell aber nicht. Zuletzt hatte die Sport Bild berichtet, dass Galatasaray Istanbul Interesse hätte.

Unklar ist weiterhin die Zukunft von Linksverteidiger Alphonso Davies (23). Der FC Bayern strebte eigentlich eine Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrages an, geeinigt wurde sich jedoch nicht. "Die Tür ist nicht zu. Er geht jetzt mal in sein letztes Vertragsjahr, dann werden wir sehen", sagte Freund neulich. Laut Hoeneß werde Davies jedenfalls "nicht mehr Geld bekommen". Als Interessent für den kommenden Sommer gilt weiterhin Real Madrid, das sich in den vergangenen Jahren auf ablösefreie Transfers spezialisiert hat - von David Alaba bis Kylian Mbappé.