Nächte im Puff-Imitat, kurioser Spitzname, Fast-Vergiftung: Wie die große Karriere von Thomas Müller beim FC Bayern München einst begann

Mutter und Kollegen überzeugt: Müllers Pendel-Wechsel zum FC Bayern

Thomas Müller kam 1989 in Pähl zur Welt, einer 2500-Einwohner-Gemeinde südwestlich von München gelegen, irgendwo zwischen Ammersee und Starnberger See. Im Alter von vier Jahren schloss sich Müller dem örtlichen TSV an, wo er sich schnell für größere Aufgaben empfahl. Obwohl er bei den Älteren mitspielte, erzielte er in der E-Jugend der Legende nach 120 Tore in einer Saison. Die Heldentaten von Pähl drangen bis nach München durch.

"Im ersten Spiel, das ich von ihm gesehen habe, hat er sechs oder sieben Tore geschossen", berichtet Jan Pienta im Gespräch mit SPOX. Pienta gilt als Scouting-Legende des FC Bayern, zum damaligen Zeitpunkt hatte er bereits Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger entdeckt. An Müller imponierte Pienta "seine Laufstärke und Unorthodoxheit. Er weiß auf dem Platz nicht, was er im nächsten Moment machen wird. Außerdem hatte er keine Angst, war nie aufgeregt."

Müllers Wechsel zum FC Bayern klappte aber erst im zweiten Anlauf. Seine Mutter Klaudia sei laut Pienta "ganz schwer zu überzeugen" gewesen, als der Scout 2000 um den damals zehnjährigen Müller buhlte: "Sie hat erzählt, dass Thomas ein Jahr zuvor nach einem Probetraining weggeschickt wurde. Außerdem habe sie eh keine Lust auf die ganze Fahrerei. Pienta aber hatte einen Plan: "Ich wusste, dass ihr Mann bei BMW in München arbeitet. Also habe ich vorgeschlagen, dass er Thomas zum Training mitnehmen kann. Und wenn es mal nicht passt, darf er daheim in Pähl trainieren."

Pienta musste aber nicht nur Müllers Mutter überzeugen, sondern auch seine eigenen Kollegen beim FC Bayern. "Ich will jetzt keine Namen nennen, aber andere im Klub waren nicht so überzeugt wie ich", verrät er. "'Der kann nichts', hat es geheißen. Ich habe nur geantwortet: 'Wartet mal ab!'" Müller selbst sei "von Anfang an Feuer und Flamme" gewesen. Eingefleischter Bayern-Fan seit jeher, Lieblingsspieler Giovane Elber.

Letztlich einigte man sich auf einen Wechsel auf Raten: Müller kickte zunächst weiterhin mit seinen Freunden im Dorf und nur gelegentlich beim Weltklub an der Säbener Straße 51. Erst zur D-Jugend wechselte er fix nach München. Sein Trainer wurde bald Heiko Vogel, später auch als Nachwuchskoordinator beim FC Bayern und zuletzt in verschiedenen Funktionen für den FC Basel tätig.