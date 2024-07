FC Bayern München, News und Gerüchte: RB Leipzig zuversichtlich im Poker um Xavi Simons - Geheimtreffen mit Lamine Yamal?

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Min-Jae Kim soll FCB-Chefetage begeistern

Das erste Jahr von Min-Jae Kim beim FC Bayern München lief nicht unbedingt wie geplant. Der Südkoreaner hatte vor allem in der Rückrunde mit schwachen Leistungen zu kämpfen und verlor im Saisonendspurt seinen Stammplatz in der Innenverteidigung an Eric Dier und Matthijs de Ligt.

Dennoch ist ein Abgang im Sommer für Kim kein Thema. Nach Informationen der tz soll der 27-Jährige derzeit "glücklicher und offener" sein, als noch vor der Sommerpause. Seine guten Leistungen im Training würden von der Führungsriege des Vereins wahrgenommen und sehr gut ankommen.

Mittlerweile übernehme er sogar Verantwortung auf dem Platz, gebe deutsche Anweisungen und helfe dabei, Neuzugang Hiroki Ito vom VfB Stuttgart in die Mannschaft zu integrieren.