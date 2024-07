FC Bayern München, News und Gerüchte: Kehrtwende bei Xavi Simons? FCB und RB Leipzig droht Schlappe - erste Vergleiche zwischen Vincent Komapny und Thomas Tuchel

© Getty

FC Bayern München, News: Josip Stanisic spricht über seine Lieblingsposition

Rückkehrer Josip Stanisic hat im Rahmen des Testspiel-Siegs über seine Lieblingsposition gesprochen: "Höchstwahrscheinlich Rechtsverteidiger, aber es kommt immer darauf an, was der Trainer taktisch plant. Wir haben noch nicht konkret darüber gesprochen."

Stanisic war in der vergangenen Saison an Bayer Leverkusen ausgeliehen und wurde dort Deutscher Meister. In dieser Spielzeit will er beim FC Bayern den Durchbruch schaffen. Die Konkurrenz ist sowohl im Zentrum als auch auf der rechten Defensivseite groß.

Erst kürzlich hatte Stanisic seinen Vertrag beim Rekordmeister aber bis 2029 verlängert.