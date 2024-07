FC Bayern München: Drei Transfers fix! Wie es jetzt weitergeht und wie die Startelf aussehen könnte

© getty

FC Bayern München: Wie könnte eine mögliche Startelf aussehen?

Es steht außer Frage, dass der Zeitpunkt viel zu früh ist, um abschätzen zu können, wer zum Bundesliga-Auftakt in der Startelf des FC Bayern steht. Insgesamt gibt es wohl nur drei Spieler, die ihren Platz sicher haben, sollten sie sich nicht verletzen: Manuel Neuer, Jamal Musiala und Harry Kane.

Wahrscheinlich ist zudem, dass João Palhinha als Stammspieler verpflichtet wurde und Aleksandar Pavlovic mit seinem Skillset gute Karten auf die Startelf hat. Joshua Kimmich, ob als Rechtsverteidiger oder als Achter, wird wohl ebenfalls starten - wenn er nicht wechselt. Sein 2025 auslaufender Vertrag ist hier ebenso ein Knackpunkt wie das grundsätzliche Vertrauen, das er in einer ZDF-Doku hinterfragt hatte.

In der Innenverteidigung, auf beiden Außenverteidigerpositionen und auf den offensiven Flügeln herrscht damit im Moment Unklarheit. Eine Situation, die die Bosse aber genauso wollten, um einen Konkurrenzkampf zu entfachen.

Kompany setzte in seiner Karriere am häufigsten auf Viererkettensysteme. Mit dem aktuellen Personal - und den in Gerüchten gehandelten Spielern - könnte er gegen tiefstehende Gegner auf ein sehr offensives 4-1-4-1 bauen. In Partien, die mehr defensive Stabilität erfordern, dürfte das klassische 4-2-3-1 nicht in Ungnade fallen.

Startelf des FC Bayern München in der Saison 2024/25?

Neuer - Kimmich, Tah, Kim, Davies - Palhinha, Pavlovic - Olise, Musiala, Xavi - Kane

In der Innenverteidigung gibt es mit Ito und Dayot Upamecano zwei spielstärkere Alternativen, die gegen höheres Pressing gebraucht werden könnten. Auch Eric Dier hat bewiesen, dass man ihn auf der Rechnung haben muss.

Sollte Kimmich wechseln, wäre man mit Sacha Boey, Noussair Mazraoui und Josip Stanisic hinten rechts immer noch üppig besetzt. Denkbar ist bei einem Verbleib auch die Rückversetzung Kimmichs in die Schaltzentrale, wenn Kompany seine Qualitäten dort wertschätzt. Dann wäre er der Konkurrent von Pavlovic.

Wechselt Davies, ist wohl ein weiterer Transfer für die linke Seite zu erwarten. Hier wird man nicht mit Raphael Guerreiro und dem flexiblen Ito in die Saison gehen. Offensiv hat Kompany die Qual der Wahl, wenn man den Kader nicht ausgedünnt bekommt. Mathys Tel und Bryan Zaragoza könnten es schwer haben, Spielzeit zu sammeln. Thomas Müller wird zudem weiter in den Hintergrund rücken. Im Mittelfeld sieht es für Konrad Laimer und Leon Goretzka nicht unbedingt rosig aus.

Viel los beim FC Bayern. Aber auch noch einiges zu tun, um nach der titellosen Saison die Kurve zu bekommen.