Der vergessene Flügelstürmer des FC Bayern München: Wie geht es mit Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza weiter?

© getty

Bryan Zaragoza: Verkürzter Urlaub - Wechsel nach Spanien?

Nach diesem enttäuschenden ersten Halbjahr opferte Zaragoza Teile seines Urlaubs, um sich auf den Neustart unter Vincent Kompany vorzubereiten. Laut Bild pausierte er nur eineinhalb Wochen, ehe er mit einem eigens angeheuerten Fitnesscoach ins Individualtraining einstieg. Im spanischen EM-Kader fehlte er übrigens genau wie im U23-Olympia-Aufgebot.

Der FC Bayern rüstet derweil auf. Mit Michael Olise kam für 53 Millionen Euro von Crystal Palace bereits ein neuer Flügelstürmer. Mit Désiré Doué könnte für eine ähnliche Summe von Stade Rennes demnächst ein zweiter folgen. Verlassen hat den Klub dagegen noch kein Spieler auf Zaragozas Position. Serge Gnabry und Kingsley Coman stehen zwar zum Verkauf, konkret erscheinen Wechsel trotz angeblichem Interesse von Newcastle United respektive Paris Saint-Germain aktuell aber nicht.

Sollten die beiden und Leroy Sané letztlich bleiben, wird es eng für Zaragoza. Denkbar wäre in diesem Fall ein Leih-Wechsel, spanischen Berichten zufolge beschäftigt sich der FC Valencia mit Zaragoza. Noch im April schloss er einen vorzeitigen Abschied aber aus. "Ich weiß das Interesse einiger Vereine an mir zu schätzen, aber ich denke nicht an eine Ausleihe", sagte Zaragoza der Marca. "Ich will nächstes Jahr für Bayern spielen." Sein Vertrag läuft bis 2029.

Beim Testspiel gegen den FC Rottach-Egern (14:1) am Mittwoch stand Zaragoza auch mangels Alternativen in der Startelf. Neuzugang Olise weilt mit der französischen Auswahl bei Olympia, Sané und Coman genießen noch ihren verlängerten EM-Urlaub. In einer Mischform aus Vierer- und Dreierkette gab Zaragoza den linken Schienenspieler, gefiel dabei mit Flanken und der Vorarbeit zum 4:0.