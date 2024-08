"Der Himmel ist sein Limit": Die irre Geschichte von Bayern Münchens Shootingstar Nestory Irankunda

© imago images

Puyol und Piqué als Vorbilder: "Mein Traum war es, Verteidiger zu sein"

Global ist nicht nur das Interesse an Irankunda, global ist auch seine Vita. Irankundas Eltern flohen vor dem Bürgerkrieg aus ihrer Heimat Burundi ins Nachbarland Tansania, wo Nestory in einem Flüchtlingslager zur Welt kam. Wenig später wanderte die Familie nach Australien aus. Irankundas Geschichte erinnert an die seines neuen Teamkollegen Alphonso Davies: Er wurde als Sohn liberianischer Eltern in einem Flüchtlingslager in Ghana geboren und wuchs in Kanada auf.

Irankunda spielte zunächst für die Croatia Raiders, den Klub der großen kroatischen Diaspora in der Millionenstadt Adelaide an der australischen Südküste. Damit sich die Familie die hohen Mitgliedschaftsbeiträge für den talentierten Nestory leisten konnte, hörten seine beiden älteren Brüder freiwillig mit dem Fußball auf. "Sie opferten ihren Traum für meinen", sagte Irankunda, der außerdem fünf Schwestern hat, später in einem Interview. Sein strenggläubiger Vater verzichtete unterdessen auf Messen, um ihn zu Trainingseinheiten und Spielen zu fahren. "Er hat wahrscheinlich am meisten für mich geopfert."

Mit seinem Wechsel nach München verwirklichte Irankunda schließlich den Traum seines Vaters. "Er unterstützt Bayern. Es gibt sogar ein Foto von ihm im Flüchtlingslager mit Bayern-Trikot", erzählte Irankunda. "Deshalb habe ich sofort zugesagt." Angebote hatte er auch aus der Premier League vorliegen.

Irankunda selbst hielt es früher mit dem FC Barcelona: "Ich mochte Carles Puyol und Gerard Piqué und wollte Innenverteidiger werden." Als zentraler Abwehrspieler sei er auch "ziemlich gut gewesen", berichtete er. "Ich war zunächst ziemlich traurig, als man mir sagte, dass ich fortan Stürmer spielen sollte. Denn mein Traum war es, Verteidiger zu sein."