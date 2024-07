Besondere Verbindungen zum Pleite-Klub! Zwei Duelle des FC Bayern München mit Girondins Bordeaux hatten weitreichende Folgen

© imago images

FC Bayern: Schickeria München pflegt eine Fanfreundschaft nach Bordeaux

Beachtliches trug sich im Rahmen dieses Duells auf den Tribünen zu: Die Münchner Ultras von der Schickeria und die Ultramarines von Bordeaux verstanden sich offenbar dermaßen gut, dass sie eine Fanfreundschaft begründeten. Sie ist beim FC Bayern zwar nicht so sichtbar wie die Freundschaften zum VfL Bochum, dem FC St. Pauli oder dem FC Carl Zeiss Jena, wird aber dennoch bis heute gelebt.

2022 posteten die Ultramarines in den sozialen Medien beispielsweise Fotos von einem Besuch in der Allianz Arena. Diesen Juni ist bei einem Gruppenbild einer Veranstaltung der Ultras von Bordeaux auch ein Schal der Münchner Schickeria zu sehen. Bordeauxs nun erfolgter Absturz in den Amateurfußball dürfte die Beziehungen nicht behindern. Die Ultras des FC Bayern pflegten beispielsweise auch Freundschaften mit den Fanszenen der unterklassigen italienischen Klubs SS Sambenedettese Calcio und Civitanova Calcio.

Bordeaux verlor aufgrund von Überschuldung nach 87 Jahren am Donnerstag seine Profilizenz und muss in der kommenden Saison in der drittklassigen National 1 antreten. Die Girondins gehören zu den bekanntesten und erfolgreichsten Klubs in Frankreich. Insgesamt gelangen vier Siege im nationalen Pokal und sechs Meistertitel, der letzte diente 2009 als Qualifikation zur Champions League.