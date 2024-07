Berichte über verbessertes Angebot: Poker um Wunschspieler des FC Bayern München spitzt sich offenbar zu

Gleichzeitig buhlt auch Paris Saint-Germain um den 19-jährigen Offensivspieler, der sich aktuell mit der französischen Auswahl auf das olympische Fußball-Turnier vorbereitet. Den Berichten zufolge bereitet PSG ebenfalls eine neue Offerte vor. Angeblich schaltete sich dafür sogar Präsident Nasser Al-Khelaifi höchstpersönlich ein. Doué selbst soll noch unschlüssig sein, wolle sich aber in den kommenden Tagen entscheiden.

Doué steht in Rennes noch bis 2026 unter Vertrag. Zwar habe man sich in der Führungsetage der Bretonen damit abgefunden, das Supertalent zu verlieren, allerdings erhoffe man sich eine neue Rekordablöse. Diese liegt seit dem Transfer Jérémy Dokus zu Manchester City im Vorjahr bei 60 Millionen Euro. Doué lief in der vergangenen Saison für Rennes in 43 Pflichtspielen auf, erzielte vier Tore und lieferte sechs Vorlagen.