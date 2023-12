FC Bayern München, News und Gerüchte: Mathys Tel sagte Real Madrid für FCB-Wechsel ab

Mathys Tel entschied sich 2022 angeblich gegen Real Madrid und für den Wechsel zum FC Bayern. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Mathys Tel entschied sich gegen Real und für den FCB

Mathys Tel hatte 2022 auch die Möglichkeit, zu Real Madrid zu wechseln. Das berichtet die tz. Bekanntermaßen entschied sich der Franzose aber dann dazu, zum FC Bayern zu gehen - die Königlichen gingen leer aus.

Dem Bericht zufolge sind nun wieder einige europäische Top-Klubs hinter dem Angreifer her, der bei seinen Kurzeinsätzen für die Münchner in dieser Saison überzeugt. Die Vereine wollten Tel mit der Aussicht auf mehr Spielzeit locken, doch der Spieler selbst wolle unbedingt in München den Durchbruch zum Stammspieler schaffen und beschäftige sich nicht mit dem Interesse aus dem Ausland.

Tel kommt in dieser Saison auf sechs Tore und drei Vorlagen in nur 544 Einsatzminuten in allen Wettbewerben.