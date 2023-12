FC Bayern München: Joshua Zirkzee in Topform! So schlagen sich die FCB-Abgänge der letzten drei Jahre

© getty

Joshua Zirkzee

Wechselte 2022 für 8,5 Millionen Euro zum FC Bologna

Joshua Zirkzee konnte sein vielversprechendes Talent bisher nirgendwo so umsetzen, dass er seine Karriere ins Laufen bekam. Bisher. Denn nach seinen gescheiterten Versuchen beim FC Bayern München und per Leihe scheint der Stürmer sein Glück nun beim FC Bologna gefunden zu haben.

Auch in Italien lief es zunächst schleppend. In seiner ersten Saison kam Zirkzee nur auf zwei Tore, zwei Assists und 882 Minuten Einsatzzeit. Nun aber ist er unter Trainer Thiago Motta Stammspieler. In 16 Einsätzen traf er achtmal und bereitete zwei weitere Treffer vor. Zuletzt gelang ihm beim 2:1-Sieg gegen US Salernitana sogar ein Doppelpack.

Sein Trainer sieht in ihm großes Potenzial. Der 22-Jährige könne demnach bald bei einem Topklub landen. "Das hängt von ihm ab", so Motta mit Blick auf die in der Vergangenheit häufig fehlende Konstanz.

Für den FC Bayern eine gute Sache. Denn verschiedenen Medienberichten nach sollen die Münchner nicht nur eine Rückkaufklausel haben, die zwischen 20 und 25 Millionen Euro verortet ist, sondern auch eine Weiterverkaufsbeteiligung. Die Berichte unterscheiden sich hier, doch es sollen mindestens 35 Prozent und maximal 50 Prozent sein.