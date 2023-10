FC Bayern München, News und Gerüchte: ManCity erteilt Phillips wohl Freigabe - Hamann schießt gegen Tuchel

Bayern Münchens angeblicher Wunschspieler Kalvin Phillips hat von Manchester City wohl die Freigabe für einen Transfer erhalten. Dietmar Hamann kann die Nörgeleien von Trainer Thomas Tuchel nicht mehr hören. Außerdem: Die Ausfallzeit von Leon Goretzka ist bekannt. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

© getty FC Bayern, Gerücht: Manchester City gibt Kalvin Phillips wohl Freigabe Manchester United hat Mittelfeldspieler Kalvin Phillips offenbar die Erlaubnis erteilt, sich im Winter nach einem neuen Verein umzusehen. Das berichtet die Daily Mail. Das könnte unter anderem den FC Bayern auf den Plan rufen, der seit einigen Wochen mit dem 27-Jährigen in Verbindung gebracht wird. Trainer Thomas Tuchel möchte im zentralen Mittelfeld gerne noch einen weiteren Spieler verpflichten, nach der Verletzung von Leon Goretzka im Spiel gegen den FSV Mainz 05 ist die Notwendigkeit größer als je zuvor. Möglich seien demnach sowohl eine Leihe als auch ein permanenter Transfer. Phillips kam in der laufenden Spielzeit bei Manchester City bislang nur sporadisch zum Einsatz. Fünfmal stand er auf dem Platz, lediglich einmal schaffte er den Sprung in die Startelf. Auch in Hinsicht auf die anstehende Europameisterschaft in Deutschland braucht der 30-fache englische Nationalspieler dringend mehr Spielzeit.

© getty FC Bayern, News: Dietmar Hamann schießt gegen Thomas Tuchel Dietmar Hamann hat Bayern-Trainer Thomas Tuchel für dessen Kommentare über den zu dünnen Kader des deutschen Rekordmeisters kritisiert. "Diese ewige Jammerei. Ich kann das wirklich nicht mehr hören, weil das auch für den Verein und die Mannschaft nicht gut ist", lederte Hamann in der Fußball-Talkshow Sky90. Nach Einschätzung des 50-Jährigen würde der FCB-Coach bei vielen Dingen übertreiben. So kündigte Tuchel im voraus der Partie gegen den FSV Mainz 05 an, voraussichtlich auf Joshua Kimmich verzichten zu müssen, der Mittelfeldspieler stand aber dennoch über 90 Minuten auf dem Platz. "Entweder sie können spielen oder sie können nicht spielen. Sie haben ja gespielt. Also kann es ihnen so schlecht nicht gehen", so Hamann. "Sie sitzen da und hören das auch oder lesen es. Und dann sagt er: 'Der ist angeschlagen, der auch.' Dann ist der Kader zu klein und eigentlich geht das gar nicht. Das geht ins Unterbewusstsein der Spieler. Irgendwann wird ihnen das auf die Füße fallen."

© getty FC Bayern, News: Christoph Daum kritisiert Noussair Mazraoui Christoph Daum hat das nachträgliche Statement des FC Bayern, in welchem sich Noussair Mazraoui von Terrorismus distanziert hatte, kritisiert. "Ich hätte mir auch deutliche Worte des Spielers gewünscht", sagte der ehemalige Bundesliga-Trainer im "Doppelpass" von Sport1. Mazraoui hätte sich entschuldigen müssen, erklärte Daum angesichts dessen irritierenden Social-Media-Posts. Und: "Genau wie Bayern sich jetzt ein bisschen von Katar distanziert hat, wäre es jetzt wichtig gewesen, ein ganz klares Statement abzugeben: 'Antisemitismus, Terrorismus und das, was die Hamas gemacht hat, ist für uns ein No-Go.' Und darunter steht: Uli Hoeneß! So stelle ich mir das vor." Zudem müssten die Vereine ihre Spieler in Sachen Social Media coachen: "Dass man ihnen klarmacht, was sie damit für sich und den Verein anrichten können", betonte Daum. Sein Fazit: "Bayern München liefert da wieder völlig unnötig Munition in der Situation, in der sie gerade sind."