FC Bayern München, News und Gerüchte: "Dann muss ich den killen!" Ansage von Uli Hoeneß - kurioses Angebot von Thomas Müller

Uli Hoeneß fordert vom FC Bayern mehr Killerinstinkt. Gregor Kobel soll weiterhin ein Thema in München sein. Thomas Müller macht derweil ein kurioses Angebot. Und: Was an den Gerüchten um Sokratis dran ist. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

© imago images FC Bayern, Gerücht: Weiter Interesse an Gregor Kobel? Der FC Bayern ist angeblich weiterhin an Borussia Dortmunds Torhüter Gregor Kobel dran. Das berichtet das französische Fußballportal Foot Mercato. Das Gerücht, dass die Münchner am 25-jährigen Schweizer interessiert sind, tauchte bereits Anfang des Jahres auf. Damals berichtete unter anderem der kicker über eine Kontaktaufnahme mit dem Umfeld des BVB-Keepers. Dieser Kontakt ist dem neuesten Bericht zufolge nicht abgerissen, auch wenn Kobel erst vor kurzem seinen Vertrag im Ruhrgebiet bis 2028 verlängert hat. Bei den Bayern muss in absehbarer Zeit die Frage nach der Nachfolge von Manuel Neuer geklärt werden, dessen Vertrag 2024 ausläuft. Die 37 Jahre alte Nummer eins kämpft sich aktuell nach einem Beinbruch zurück, wobei abzuwarten bleibt, ob Neuer seine alte Top-Form wieder erreichen kann. Sollten die Münchner Kobel aus seinem langfristigen Vertrag herauskaufen wollen, wäre das laut Foot Mercato ein teures Unterfangen: Die Dortmunder Schmerzgrenze soll im Bereich von 75 Millionen Euro liegen.

© getty FC Bayern, Gerücht: Konkurrenz im Werben um Ouédraogo? Der FC Bayern bekommt im angeblichen Werben um Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 angeblich Konkurrenz aus der Premier League. Wie das Portal TEAMtalk berichtet, haben auch der FC Chelsea und Manchester United ein Auge auf den 17-jährigen Mittelfeldspieler geworfen. Beide Klubs haben Ouédraogo demnach in den vergangenen Wochen gescoutet. Zuletzt hatte Sky von einen Interesse des deutschen Rekordmeisters am Schalker Youngster berichtet. Bayern möchte den U17-Europameister offenbar im kommenden Sommer verpflichten, mit einem langfristigen Vertrag ausstatten und dann zunächst noch weiterverleihen. Ouédraogo selbst indes wolle schon kommende Saison den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Dabei würde er laut Sky gerne mit Schalke Bundesliga spielen - nach dem schwachen Saisonstart der Königsblauen ist der direkte Wiederaufstieg Stand jetzt allerdings weit entfernt. Ouédraogo kam in der laufenden Spielzeit für die Königsblauen bereits neunmal zum Einsatz. Dabei gelang ihm eine Vorlage. Sein Vertrag beim FC Schalke 04 läuft noch bis 2027.

© getty FC Bayern, News: Musiala und Tel auf Liste für "Golden Boy" Jamal Musiala und Mathys Tel vom FC Bayern München stehen auf der finalen Liste für die von Tuttosport zu vergebende Auszeichnung "Golden Boy" als bester Nachwuchsspieler. Das gab die italienische Sportzeitung am Donnerstag bekannt. Das Bayern-Duo befindet sich unter den letzten 20 Spielern, dazu kommen noch fünf Wildcard-Akteure, die auf der ursprünglichen Liste nicht vertreten waren, aber nun aufgrund ihrer inzwischen gezeigten Leistungen ebenfalls zur Abstimmung stehen. Zu diesen Wildcard-Spielern gehört unter anderem Barcelonas Rekord-Talent Lamine Yamal. Der härteste Gegner für Musiala und Tel dürfte Jude Bellingham sein. Der ehemalige BVB-Mittelfeldspieler glänzt seit seinem Wechsel im Sommer nun bei Real Madrid. Aus der Bundesliga sind neben den beiden Münchnern auch Xavi Simons, Benjamin Sesko (beide RB Leipzig) und Florian Wirtz (Leverkusen) immer noch mit dabei.

© getty FC Bayern, News - Hoeneß: "Dann muss ich den killen" Über die jüngste Kritik von Uli Hoeneß an Trainer Thomas Tuchel haben wir schon berichtet. Der Ehrenpräsident des FCB hat sich in dem Interview mit RTL/ntv aber noch zu weiteren Themen geäußert. Beispielsweise verriet der 71-Jährige, dass die Art und Weise der Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann auch eine Rolle beim Aus von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic spielte. "Da ist vieles zusammengekommen. Aber die Entscheidung, Julian Nagelsmann so Hals über Kopf zu beurlauben, die hat sicherlich einen großen Beitrag geleistet", sagte Hoeneß: "Ich war auch mit dem ein oder anderen kritisch in dieser Phase, was Julian gemacht hat. Die Vorbereitung auf die Rückrunde hat mir nicht gefallen. Viereinhalb Wochen Urlaub geben und nur zweieinhalb Wochen Vorbereitungsphase. Ich habe dem Hasan damals gesagt, man kann darüber nachdenken, das zum Ende der Saison zu machen. Aber den Zeitpunkt, zehn Tage vor dem Dortmund-Spiel, habe ich da nicht verstanden. Und auch die Art und Weise, wie es dem Julian mitgeteilt wurde - er war noch im Urlaub -, das hat mir auch nicht gefallen. Das habe ich aber auch den Betroffenen damals schon gesagt. Und die Reaktionen in der Öffentlichkeit waren dementsprechend schlecht." Außerdem ließ Hoeneß offen, ob die Münchner im Wintertransferfenster noch einmal personell nachlegen werden. "Wenn wir bis dahin das Gefühl haben, dass wir Ergänzungen brauchen, werden wir das tun. Die große Transferoffensive wird es aber mit Sicherheit nicht geben. Das freut vor allen Dingen unser Konto. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen", so der gebürtige Ulmer. Hoeneß forderte obendrein von den Bayern mehr Killerinstinkt: "Was uns aus meiner Sicht noch fehlt: Wenn ein Gegner wie Freiburg so am Boden liegt wie am Sonntag, dann muss ich den killen. Mit sechs, sieben, acht Toren. Da bin ich nicht zufrieden, wenn man eine totale Überlegenheit nur mit drei Toren beendet."

© getty FC Bayern, News: Müller "zu allen Schandtaten bereit" Thomas Müller würde für Bundestrainer Julian Nagelsmann auch in eine völlig neue Rolle schlüpfen. "Ich bin zu allen Schandtaten bereit", witzelte Müller vor Nagelsmanns Debüt gegen die USA am Samstag (21.00 Uhr MESZ/RTL) in Hartford/Connecticut: "Wenn ich Linksverteidiger spielen soll, spiele ich auch links." Das aber, ergänzte der Offensivspieler schmunzelnd, "wäre keine gute Idee. Aber Julian kennt mich, meine Stärken und Schwächen - und dementsprechend gibt es da wenige Fragezeichen" was seine Rolle angeht: "Ich kann in der Offensive jede Position spielen." Dass es zwischen ihm und Nagelsmann seit der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern Animositäten gebe, verneinte Müller. "Mein Verhältnis zu Julian war und ist immer schon gut." Besondere Freude empfand der 34-Jährige über die Rückkehr von Kumpel Mats Hummels in die DFB-Auswahl. "Wir beide sind ja im Parallelflug unterwegs. Er hat das auch mitgemacht: Von braucht man nicht mehr über bloß nie wieder einladen bis oh, ja, die brauchen wir unbedingt! Und zwei Wochen später: Ja, auf die AH-Spieler müssen wir eh verzichten, wir brauchen einen Umbruch", erklärte er. Hummels sei "ein Spieler mit sehr viel Qualität, und ich glaube, er kann uns gut weiterhelfen". Grundsätzlich gehe es allerdings darum, "dass wir als Mannschaft funktionieren müssen, da würde ich weggehen von diesen Einzelspieler-Debatten", meinte Müller.

© getty FC Bayern, News: Kimmich fehlt im DFB-Training Julian Nagelsmann hat beim Training der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag in Foxborough auf Joshua Kimmich verzichten müssen. Der Profi von Bayern München fehlte wegen einer leichten Erkältung, wohnte der Einheit auf dem Gelände von MLS-Klub New England Revolution aber eingemummelt in eine dicke schwarze Jacke bei. Kimmichs Einsatz beim Debüt des neuen Bundestrainers Nagelsmann am Samstag in Hartford gegen die USA sei nicht gefährdet, hieß es vonseiten des DFB. Das Abschlusstraining für die Begegnung findet am Freitagvormittag noch in Foxborough statt. Für Mittwoch (2.00 Uhr/ARD) ist das zweite Spiel der USA-Reise gegen Mexiko in Philadelphia angesetzt.

© getty FC Bayern, Gerücht: Sokratis offenbar kein Thema Die Münchner plagen sich bekanntlich mit personellen Problemen in der Innenverteidigung herum. Zuletzt wurde als mögliche Alternative, die sofort verfügbar wäre, immer wieder auch der frühere Dortmunder Sokratis genannt. Doch der 35-jährige Grieche ist laut Sky keine Option für die Münchner, obwohl er am Mittwoch ein Angebot vom spanischen Erstligisten Betis Sevilla abgelehnt haben soll. Sokratis stand bis zum Juli bei Olympiakos Piräus unter Vertrag und ist seither vereinslos.