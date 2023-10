FC Bayern München: Jamal Musiala und Florian Wirtz - das Traumduo der Zukunft?

Jamal Musiala und Florian Wirtz sind derzeit die wohl talentiertesten Offensivspieler im deutschen Fußball. Es besteht die Möglichkeit, dass die beiden DFB-Kicker bald auch beim FC Bayern München zusammen zaubern. Doch wie könnte das aussehen - und wäre das für den FCB so reizvoll, wie es klingt?

Bald auch beim FC Bayern München? In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Gerüchte, dass Florian Wirtz beim Rekordmeister nicht nur auf einem Zettel stehe, sondern man an der Säbener Straße großes Interesse daran habe, ihn bald zu verpflichten.

© getty

Florian Wirtz und Jamal Musiala: Sehr ähnliche Spieler

Achter, Zehner, Halbraumspieler - die beiden Talente spielen in ihren Vereinen in ähnlichen Rollen und Positionen. Beide haben zudem einen starken rechten Fuß und sind mit ihren technischen Fähigkeiten wichtig für ihre Teams. Denn sie machen regelmäßig den Unterschied, bewegen sich zwischen den Linien des Gegners clever und lösen Drucksituationen auf.

Musiala kommt in dieser Saison auf drei Assists und zwei Tore in zehn Einsätzen, bei Wirtz sind es sieben Torvorlagen und vier Treffer in zwölf Spielen. Ihre Positionierung auf dem Platz ist recht ähnlich, wobei Wirtz in Leverkusen derzeit stärker in das Ballbesitzspiel eingebunden wird, sich Bälle tiefer abholt als Musiala.

Das ist aber ein taktischer Unterschied. Über die Einbindung des Bayern-Stars kann derzeit lebhaft diskutiert werden. Von der Anlage her sind beide Spieler in denselben Situationen stark. Sie sind das, was in der Fachsprache gern als Nadelspieler bezeichnet wird. Überspitzt formuliert: Je mehr Gegenspieler sie unter Druck setzen, desto besser werden sie. Mit einer beeindruckenden Eleganz sind sie in der Lage, den gegnerischen Fokus auf sich zu ziehen und im Sinne anderer oder für sich selbst auszunutzen.