FC Bayern München, News und Gerüchte: Arijon Ibrahimovic wohl vor Transfer in die Serie A

Die Ablösesumme für den Engländer von rund 100 Millionen Euro sei man gerne bereit gewesen zu zahlen, verriet Rummenigge weiter. "Harry Kane war für uns aus mehreren Gründen ein Muss", so Rummenigge. "Ich habe am Ende des Tages während der Verhandlungen auch zu Jan [Jan-Christian Dreesen, Anm.d.Red.] gesagt, da bin ich ganz offen: Zehn Millionen Euro nach links oder rechts jetzt sollten diesen Transfer nicht mehr verhindern."

Bayern-Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge hat neue Details im Poker um Neuzugang Harry Kane verraten. "Den ersten Kontakt hatte ich, als er noch im Urlaub auf den Bahamas war. Ich habe ihm geschrieben, dass ich gern mal mit ihm telefonieren würde, und er hat - wie später immer - innerhalb von nur zwei Minuten geantwortet, was in der WhatsApp-Messenger-Welt ja auch nicht die Norm ist", erzählte Rummenigge im Bild -Podcast 'Phrasenmäher'.

FC Bayern, News: Pavard vor Wechsel zu Inter Mailand

Benjamin Pavard wird den deutschen Rekordmeister Bayern München nach langem Tauziehen wohl doch in Richtung Inter Mailand verlassen. Nach Informationen der Gazzetta dello Sport und Sky Sport wird der Transfer des französischen Nationalspielers am Mittwoch offiziell verkündet. Pavard selbst teilte am Dienstagabend eine Story auf Instagram, in der seine Landung in der italienischen Metropole zu sehen ist.

Der 27-Jährige hatte eine Verlängerung seines bis 2024 laufenden Vertrags in diesem Sommer ausgeschlossen und seitdem auf einem Wechsel beharrt. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge bei 30 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro möglicher Bonuszahlungen liegen.

