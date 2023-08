FC Bayern Münchens Transferziel Ibrahim Sangaré: Mehr als eine Holding Six

Der FC Bayern München ist bei seiner Suche nach einem neuen Sechser offenbar auf Ibrahim Sangaré gestoßen. Wer ist der 25-jährige Ivorer von PSV Eindhoven und was kann er?

Anfang März schaffte es Ibrahim Sangaré in die internationalen Schlagzeilen - und zwar mit etwas, für das ihn der FC Bayern München ursächlich gar nicht braucht: mit einem Tor. Dafür gibt es neuerdings ja den 100-Millionen-Euro-Stürmer Harry Kane.

Beim 3:1-Sieg seiner PSV Eindhoven gegen ADO Den Haag jagte Sangaré den Ball jedenfalls mit 170 km/h in die Maschen. Wobei eigentlich nicht in, sondern gegen die Maschen. Wie an einer Wand prallte der Ball ab und flog zurück ins Feld. Es gibt diesbezüglich zwar keine flächendeckende Datenerfassung, aber bisher sind nur fünf noch härter geschossene Tore gemessen worden.

Nun ist Sangaré wieder in den Schlagzeilen. Und zwar, weil sich der FC Bayern angeblich um ihn bemüht. "Es gibt große Vereine, die Interesse haben, wie zum Beispiel Bayern München", sagte zuletzt der Bruder seines Beraters Kiki Musampa bei ESPN. Auch Paris Saint-Germain und einige Premier-League-Klubs werden als mögliche Abnehmer gehandelt. Sangaré ist zwar noch bis 2027 an PSV gebunden, verfügt dem Vernehmen nach aber über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 37 Millionen Euro.

Trainer Thomas Tuchel wünscht sich bekanntlich eine sogenannte Holding Six. Einen defensivstarken Sechser also, der den umtriebigen Joshua Kimmich bei seinen zahlreichen Ausflügen absichert. In der Vorbereitung sowie beim Supercup gegen RB Leipzig übernahm Neuzugang Konrad Laimer diesen Posten. Genau wie Leon Goretzka und Ryan Gravenberch hält ihn Tuchel aber nicht für die Idealbesetzung an Kimmichs Seite.