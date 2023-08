FC Bayern München, News und Gerüchte: Inter-Boss Marotta bestätigt Gespräche wegen Benjamin Pavard

Der Vorstandsvorsitzende von Inter Mailand Giuseppe Marotta hat Gespräche mit dem FC Bayern München wegen einer Verpflichtung von Benjamin Pavard bestätigt. Josip Stanisics Leih-Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen soll offenbar noch an diesem Sonntag abgeschlossen werden. Harry Kane freut sich über das Freundschaftsspiel gegen eine Fan-Auswahl. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Inter-Boss bestätigt Gespräche wegen Pavard

Der Vorstandsvorsitzende von Inter Mailand Giuseppe Marotta hat Gespräche mit dem FC Bayern München wegen einer Verpflichtung von Benjamin Pavard bestätigt.

"Pavard? Wir verhandeln noch mit den Bayern. Der Wille des Spielers ist entscheidend und er will zu Inter. Bayern braucht einen Ersatz, um ihn gehen zu lassen, das ist das Problem. Aber die Gespräche laufen", sagte Marotta am Samstag. Laut des italienischen Journalisten Fabrizio Romano steigt am Sonntag eine neue Verhandlungsrunde.

Zuletzt gab es widersprüchliche Berichte über den 27-jährigen Verteidiger aus Frankreich, der den Klub trotz Vertrages bis 2024 unbedingt verlassen will. "Es gab bis gestern meines Wissens nach kein Angebot für Benji", betonte Tuchel nach dem 4:0-Sieg gegen Werder Bremen am Freitag.

Am Samstag hieß es von der Gazzetta dello Sport, dass Inter bereits 30 Millionen Euro für Pavard geboten habe. Übereinstimmenden Berichten zufolge verlangen die Münchner allerdings 35 Millionen.