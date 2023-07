FC Bayern, News und Gerüchte: Harry Kane doch günstiger als gedacht? Joshua Kimmich wünscht sich Klarheit

Wunschtransfer Harry Kane könnte am Ende doch etwas günstiger für den FC Bayern werden als gedacht. Derweil wünscht sich Joshua Kimmich schnell Klarheit bei den offenen Personalfragen. Die News und Gerüchte aus München.

Entscheidend sein könnten dann schon die Verhandlungen am Montag.

Das Blatt geht derweil davon aus, dass der FCB sein Angebot für Kane in Kürze auf umgerechnet 87 Millionen Euro erhöhen werde. Stimmen die Zahlen, würden die beiden Klubs immer noch um 18 Millionen Euro auseinander liegen.

Der FC Bayern arbeitet weiter an einer Verpflichtung von Stürmer Harry Kane von Tottenham Hotspur. Das für Freitag geplante Treffen wurde derweil übereinstimmenden Medienberichten zufolge wegen Jetlags von Spurs-Chairman Daniel Levy auf Montag verschoben .

Allerdings brach Kimmich auch eine Lanze für seinen langjährigen Nebenmann. Goretzka sei ein "unfassbar wichtiger Spieler" für die Mannschaft. Und: "Generell weiß ich genau, was Leon kann - und er selbst auch. Mit seiner Physis und Torgefahr verbindet er zwei sehr wichtige Komponenten. Er gibt uns brutal viel gegen den Ball, aber auch mit dem Ball durch seine Torgefahr." Zeigen allerdings durfte er das zuletzt nicht neben Kimmich.

Eine der aktuell größten Fragen für Trainer Thomas Tuchel ist die Besetzung des zentralen Mittelfelds. In den besagten Tests in Japan setzte der Coach jeweils auf Joshua Kimmich und Neuzugang Konrad Laimer auf der Doppelsechs, Leon Goretzka durfte jeweils erst nach der Pause ran. Das ist zumindest mal ein Indiz dafür, wie die Planung für die kommende Saison aussehen könnte.

Der FC Bayern befindet sich derzeit auf seiner Asientour und hat nach einer 1:2-Niederlage gegen Manchester City am Samstag Kawasaki Frontale 1:0 besiegt . Anschließend sprach sich Joshua Kimmich dafür aus, nicht allzu viel zu rotieren.

Der FC Bayern ist in diesem Sommer mal wieder auf der Suche nach einem neuen Torhüter und der Spanier David Raya von Brentford soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge der Wunschkandidat sein. Und die Bees sind durchaus bereit für einen Transfer.

Hernández wechselte nach vier Jahren in München für eine Summe von 45 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain. Für die Münchner stand er insgesamt 107-mal auf dem Rasen, wobei er zwei Tore erzielte und acht Treffer vorbereitete.

Nun legte Matthäus im Gespräch mit der Bild -Zeitung nach: "Hernández hat keine Dankbarkeit gezeigt, keinen Charakter. Hätte er dem FC Bayern dienen wollen, dann hätte nach den vergangenen vier Jahren mit all den Problemen auf und neben dem Platz - auch privat stand der FC Bayern zu ihm - voller Demut einen neuen Vertrag unterschreiben müssen.

Lothar Matthäus hat scharfe Kritik an Lucas Hernández und dessen Wechsel vom FC Bayern zu Paris Saint-Germain geäußert. Schon unmittelbar nach dessen Abschied bezeichnete der Ex-Nationalspieler den Franzosen als "Paradebeispiel für fehlenden Charakter."

FC Bayern, News: Ex-Münchner James heuert bei Sao Paulo an

Die Welttournee des einstigen WM-Torschützenkönigs und Bayern-Profis James Rodríguez geht weiter: Der zuletzt vereinslose Kolumbianer hat einen Zwei-Jahres-Vertrag beim brasilianischen Traditions-Erstligisten FC Sao Paulo unterschrieben. Der 32-Jährige macht damit seit seinem Abschied aus der Heimat als Teenager im neunten Land Station.

James war von 2017 bis 2019 von Real Madrid, das einst 75 Millionen Euro für den Offensivspieler an AS Monaco zahlte, an den FC Bayern ausgeliehen worden. Die Münchner verzichteten allerdings auf einen Kauf, obwohl James (43 Bundesliga-Spiele/14 Tore, 15 Vorlagen) vor allem unter Trainer Jupp Heynckes stark spielte.

FC Bayern München: Die wichtigsten Termine der Vorbereitung des FCB