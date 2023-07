"Manchester United ist größer": Marcel Sabitzer zurück beim FC Bayern - aber wie lange?

Marcel Sabitzer hat seine Leihe bei Manchester United beendet und kehrt zum FC Bayern München zurück. Dass er länger an der Säbener Straße bleiben wird, ist allerdings unwahrscheinlich. Jetzt hat sich mit Besiktas ein überraschender Interessent aufgetan: Könnte der Österreicher tatsächlich in die Süper Lig wechseln?

Der Andeutung eines Verbleibs folgte die schmucklose Verabschiedung: Am vergangenen Mittwoch noch konnten sich Fans von Manchester United im Online-Shop ihres Klubs das brandneue Trikot der Red Devils mit der Nummer 15 und dem Schriftzug "Sabitzer" beflocken lassen. Zwei Tage später hatte sich das erledigt. Englands Rekordmeister verabschiedete den Österreicher am Freitag mit einem Vierzeiler auf der Homepage und schrieb, Marcel Sabitzer kehre nach seiner Leihe zu Bayern München zurück. Der Mittelfeldspieler habe in der Europa League gegen Sevilla einen Doppelpack geschnürt und zuvor im FA Cup gegen Fulham getroffen. "Aber er verpasste das Saisonfinale wegen Knieproblemen", lautete der Schlusssatz. Keine guten Wünsche mehr, stattdessen dröge Fakten. United entschied sich also dagegen, Sabitzer dauerhaft zu verpflichten: Die Transferprioritäten des Klubs liegen aktuell woanders. Der ehemalige Leipziger kehrt erst einmal wie geplant zum FC Bayern zurück. Von Dauer dürfte dies aber auch nicht sein.

© getty Marcel Sabitzer: "Manchester United ist größer als der FC Bayern" Dabei hatte Sabitzers Engagement bei United nach dem überraschenden Transfer am Deadline Day (31. Januar) vielversprechend begonnen. Der mittlerweile 29-Jährige sollte die Lücke füllen, die nach Christian Eriksens Verletzung im Mittelfeld klaffte. Sabitzer stand in den ersten vier Spielen in der Premier League dreimal in der Startelf und überzeugte durchaus. Teammanager Erik ten Hag schwärmte: "Er macht das fantastisch. Er hat sich blitzschnell an Manchester United und an die Premier League gewöhnt. Er ist ein toller Mensch und passt sehr gut in unsere Mannschaft." Überhaupt sei Sabitzer ein "intelligenter Spieler", der seine Rolle gut ausfülle. Allerdings dann offensichtlich doch nicht gut genug, um sich für einen dauerhaften Verbleib beim Tabellendritten der Premier League zu empfehlen. Dieser bezahlt lieber eine horrende Summe für Mason Mount vom FC Chelsea. Abgesehen von seiner Zwei-Tore-Sternstunde gegen Sevilla spielte Sabitzer oft ordentlich, aber selten herausragend. Vier Scorerpunkte in 18 Partien vor besagter Meniskusverletzung sind auch nicht wirklich berauschend. Marcel Sabitzer: Statistiken bei Manchester United Pflichtspiele Einsatzminuten Tore Vorlagen Gelbe Karten 18 1.041 3 1 1 Sabitzer selbst wäre gerne in Manchester geblieben. Jedenfalls legen das seine Äußerungen bei Sky nahe, als er beschrieb, wie viel "größer" United doch sei als sein eigentlicher Arbeitgeber: "Ich habe in meiner Karriere schon eine Menge erlebt, darunter Bayern München. Aber hier ist alles größer. Es gibt mehr Menschen, die sich um dich kümmern. Alle sind verrückt nach Manchester United." Er "genieße" seine Zeit in England und sei "stolz", Teil des Vereins zu sein.

© getty Marcel Sabitzer ist beim FC Bayern ein Verkaufskandidat Nun ist der Rechtsfuß wieder ein Spieler des FC Bayern. Jedenfalls zunächst. Kaum vorstellbar, dass dies auch am 1. September noch so ist, wenn das Transferfenster in Deutschland schließt. Denn bereits vor seinem Wechsel nach Manchester war Sabitzer in München nur Teilzeitkraft. Unter Ex-Trainer Julian Nagelsmann absolvierte er gerade mal vier von 24 Partien über die volle Distanz. Nun ist die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld noch größer: Mit Konrad Laimer kommt ein Nationalmannschaftskamerad von RB Leipzig und ein weiterer Hochkaräter soll sich nach dem Willen der Klubchefs noch dazugesellen. Joshua Kimmich und Leon Goretzka sind weiter fest eingeplant, ebenso der regelmäßig über zu geringe Einsatzzeiten mosernde Ryan Gravenberch. Man muss also kein Prophet sein, um vorherzusehen, dass Sabitzer den Verein trotz eines bis 2026 gültigen Vertrags verlassen wird.

© getty FC Bayern: Besiktas soll sich für Marcel Sabitzer interessieren Ein paar lose Gerüchte bezüglich seines möglichen neuen Arbeitgebers gibt es auch schon. Da wäre zum einen die Roma, die laut Calciomercato ein Auge auf Sabitzer geworfen haben soll. Und natürlich laut Sport der FC Barcelona, der nach dem Abgang von Sergio Busquets ohnrhin mit so ziemlich jedem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht wird. Deutlich überraschender war da am vergangenen Wochenende die Meldung, dass auch der türkische Spitzenklub Besiktas Sabitzer auf dem Zettel habe. In dieser Wochen seien Gespräche wegen eines möglichen Wechsels geplant, hieß es bei Fanatik. Klar ist, dass Besiktas in den kommenden Wochen in der Mittelfeldzentrale nachlegen wird. Der Substanzverlust dort war in den vergangenen Wochen groß: Klublegende Atiba Hutchinson hat sich nach neun Jahren in Istanbul verabschiedet. Dazu ist auch Alexandru Maxim, der in der Vorsaison 36 Pflichtspiele bestritt und 15 Scorerpunkte lieferte, nicht mehr da. Das Missverständnis mit Ex-Supertalent Dele Alli wurde derweil bereits vor einigen Monaten vorzeitig beendet, der Engländer kehrte zum FC Everton zurück.