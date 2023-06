FC Bayern, News und Gerüchte: FC Augsburg will offenbar Mathys Tel ausleihen - FCB-Interesse an João Neves?

Der FC Augsburg möchte angeblich Mathys Tel ausleihen. Die Münchner sollen an João Neves interessiert sein. Und: Der neue Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen geht auf die Mitarbeiter zu. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

Als Ersatz für den zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski setzten die Bayern zunächst auf Eric Maxim Choupo-Moting und nach dessen Verletzung in der Rückrunde auf Spieler wie Thomas Müller in der Angriffsmitte. Für Tel blieb in den allermeisten Fällen nur der Platz auf der Ersatzbank, die er meist nur für Kurzeinsätze in den letzten Minuten einer Partie verließ.

In seiner ersten Saison in München kam Tel, der im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FCB wechselte, auf 22 Bundesliga-Einsätze, in denen ihm fünf Tore gelangen. Allerdings stand er in der Liga nur einmal in der Startelf, spielte insgesamt nur zweimal länger als 30 Minuten.

Das Talent kam in der Meistersaison in 17 Liga-Spielen und drei Champions-League-Duellen zum Einsatz.

Neben dem FC Bayern sollen vor allem die Wolverhampton Wanderers, die bereits zahlreiche portugiesische Spieler in ihrem Kader haben, an Neves dran sein.

Obwohl das Arbeitspapier noch lange gilt, will Benfica dem Bericht zufolge mit Neves schon jetzt erneut verlängern, um die festgelegte Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro weiter anzuheben.

Wenn der Kaderumbruch in Leipzig vollzogen sei, bestehe eine neue Chance, Eberl als Nachfolger für den nach dem letzten Bundesliga-Spieltag entlassenen Hasan Salihamidzic nach München zu holen - aber auch die sei sehr klein. Denn dem Bericht zufolge pocht RB bei Eberl auf die Einhaltung seines langfristigen Vertrags. "Ich wüsste nicht, warum ich meinen Vertrag in Leipzig nicht erfüllen sollte", hatte Eberl zuletzt der Bild gesagt.

© getty

FC Bayern, News: Flick orintiert sich an Hoeneß

Hansi Flick orientiert sich als Bundestrainer am Führungsstil des einstigen Managers Uli Hoeneß. "Wenn du etwas gemacht hast, das nicht so gut ankam, hat er dir ganz klar gesagt, was nicht geht", sagte der 58-Jährige über die Zeit als Profi unter Hoeneß beim FC Bayern in der FAZ: "Aber nach außen hin hat er dich geschützt."

Genau so "will ich es auch bei uns", erläuterte Flick seinen Ansatz und betonte: "Wenn ich nie Ruhe in den Laden bekomme, kann ich auch nicht erwarten, dass eine Mannschaft eine gewisse Stabilität hat."

Er sehe es als seine Aufgabe, "dass ich die Mannschaft schütze, und das jetzt eher noch mehr", meinte Flick mit Blick auf Forderungen, er müsse die Nationalelf nach der abermals vergeigten WM härter anpacken. Öffentliche Kritik sei "in aller Regel nicht mein Weg. Wir sagen den Spielern intern ganz genau, was wir erwarten und was wir nicht erwarten. Nur so, das ist meine Überzeugung, können sie ihr Potenzial abrufen."

Hoeneß hatte Flick 1985 an die Isar geholt, wo der damalige Mittelfeldspieler bis 1990 aktiv war. 2019 kehrte er unter dem Präsidenten Hoeneß als Co-Trainer von Niko Kovac zurück nach München; als dessen Nachfolger gewann er 2020 alle sechs möglichen Titel mit den Bayern.

Bundesliga: Spitzengruppe nach dem 34. Spieltag