FC Bayern; Die Gerüchteküche brodelt - neue Kandidaten bei der FCB-Stürmersuche

Der FC Bayern ist immer noch auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer, wobei die offensichtlichen Namen wohl unerschwinglich sein könnten. Daher kursieren nun ein paar interessante Alternativen in der Gerüchteküche.

Der FC Bayern muss sich daher wohl anderweitig orientieren und hat diversen Medienberichten zufolge durchaus ein paar weitere Namen auf dem Zettel, auch wenn diese womöglich nicht so klangvoll sind wie die bisher Erwähnten.

Ein Victor Osimhen von SSC Neapel etwa scheint weit mehr zu kosten als das und hat darüber hinaus wohl schon einen neuen Vertrag unterzeichnet. Eintracht Frankfurt scheint ebenfalls nicht gewillt, sich für weniger als 100 Millionen Euro von Randal Kolo Muani zu trennen und Gleiches gilt wohl auch für Tottenham Hotspur, dessen Besitzer Daniel Levy ohnehin keine Lust hat, Harry Kane zu verkaufen - Manchester United biss sich dem Vernehmen nach bereits die Zähne an diesem Transfer aus. Abgesehen davon soll Kane ohnehin lieber auf der Insel bleiben wollen, zumal für ihn der Allzeit-Tor-Rekord der Premier League von Alan Shearer (260) für ihn in Reichweite ist (213).

Seit der FC Bayern im vergangenen Sommer Robert Lewandowski an den FC Barcelona verkauft hat, klafft im Angriff der Münchner eine beträchtliche Lücke, die in der nun beendeten Saison 2022/23 nur bedingt geschlossen wurde.

FC Bayern: Mehr Spielzeit für Mathys Tel?

Eine Option, die gar nichts extra kosten würde, wäre es, Mathys Tel (18) mehr Vertrauen und damit mehr Spielzeit zu geben. Das soll in der Führungsriege der Münchner ein Denkansatz sein, wie Bild berichtet.

Tel zeigte in seiner ersten Bundesliga-Saison in überschaubarer Spielzeit unter Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel bereits ordentliche Ansätze. In 22 Spielen erzielte er fünf Tore, war bislang aber eher auf dem Flügel anzutreffen.

Der Franzose kann jedoch auch in der Mitte spielen und dort zur zentralen Figur im Angriff des Teams werden. Jedenfalls dann, wenn er sich schnell entwickelt und möglichst schon in der kommenden Saison den nächsten Schritt in seiner Karriere macht.

Diese Option ist ein gewisses Wagnis, da er bislang eher sporadisch eingesetzt wurde und keiner so recht weiß, wie er auf eine größere Rolle reagieren würde. Als Absicherung hätte man aber noch den erfahrenen Eric Maxim Choupo-Moting (34) in der Hinterhand.