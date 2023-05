FC Bayern: Nur vier Spieler besser als Note 3! Die Zwischenzeugnisse unter Thomas Tuchel

Trainer Thomas Tuchel hat seinen ersten Monat als Trainer des FC Bayern hinter sich gebracht: Acht Spiele absolvierte der FCB im April - mit mehr als wechselhaftem Erfolg. Welche Spieler glänzten bislang unter dem Nagelsmann-Nachfolger - und wer findet unter Tuchel so gar nicht in die Spur. SPOX zeigt die Zwischenzeugnisse aller Bayern-Profis.

Acht Partien hat der FC Bayern bislang unter Thomas Tuchel absolviert. In der Bilanz ausgewiesen sind drei Siege, drei Niederlagen und zwei Remis. Wir haben sämtliche Einsätze der Bayern-Profis anhand der jeweiligen Einzelkritiken ausgewertet und eine Durchschnittsnote ausgerechnet. FC Bayern: Alle Spiele unter Trainer Thomas Tuchel Datum Gegner Wettbewerb Ergebnis Einzelkritik 1. April BVB (H) Bundesliga 4:2 Bayern-Noten 4. April Freiburg (H) DFB-Pokal 1:2 Bayern-Noten 8. April Freiburg (A) Bundesliga 1:0 Bayern-Noten 11. April ManCity (A) Champions League 0:3 Bayern-Noten 15. April Hoffenheim (H) Bundesliga 1:1 Bayern-Noten 19. April ManCity (H) Champions League 1:1 Bayern-Noten 22. April Mainz (A) Bundesliga 1:3 Bayern-Noten 30. April Hertha (H) Bundesliga 2:0 Bayern-Noten

© getty TOR Yann Sommer: 8 Einsätze (8x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,4* Glänzte einmal in der Liga beim Auswärtssieg in Freiburg, aber auch immer wieder mit Unsicherheiten, auch mit dem Ball am Fuß. Hielt noch wenig "Unhaltbare", hat aktuell noch wenig Argumente dafür gesammelt, Neuer auch über diese Saison hinaus abzulösen. *Als Einsatz zählen im Folgenden alle Auftritte mit mindestens 20 Minuten Spielzeit, also eine Einwechslung bis zur 70. Minute

© imago INNENVERTEIDIGER Matthijs de Ligt: 8 Einsätze (8x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,0 Konstantester Innenverteidiger unter Tuchel, lediglich gegen Mainz und zwischendurch gegen die Hertha wackelig. Ansonsten eine absolute Bank und vorn auch noch torgefährlich. Dayot Upamecano: 6 Einsätze (6x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,6 Gegen den BVB und im Pokal sogar noch eine Ecke stärker als de Ligt, dann der Absturz in den beiden Spielen in der Königsklasse gegen ManCity, der sich anschließend auch in der Liga niederschlug. Fehlt aktuell verletzt.

© imago images AUSSENVERTEIDIGER Benjamin Pavard: 7 Einsätze (7x Startelf) - Durchschnittsnote: 2,9 Fehlte gegen Mainz mit einer Gelbsperre, ansonsten gesetzt und stets tadellos, ob als Rechtsverteidiger oder zentral. Seine Torgefährlichkeit ist bekannt. Unter Tuchel bisher unheimlich konstant (nur einmal eine 3,5). Alphonso Davies: 5 Einsätze (3x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,3 Dem Kanadier fehlt aktuell die Konstanz: Gut gegen den BVB und als Joker im Rückspiel gegen City, dafür im Hinspiel ein Totalausfall. Verletzte sich früh gegen Mainz, noch ist offen, ob er in der laufenden Saison noch einmal spielen wird.

© getty João Cancelo: 6 Einsätze (6x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,0 Gegen den BVB und im Hinspiel gegen City spät eingewechselt, ansonsten eine Bank unter Tuchel. Hat seine Leistungen stabilisiert und bringt sich im Offensivspiel ein. Da fehlten zuletzt aber die Erfolgsmomente. Noussair Mazraoui: 2 Einsätze (1x Startelf) - Durchschnittsnote: 4,5 Hatte unter Tuchel bis zu den Verletzungen von Davies und dann Upamecano wenig zu melden, spielte dann gegen Mainz und die Hertha - und konnte sich nicht empfehlen. "Ich will auch, dass er mehr spielt", betonte Tuchel. Aber: "Das liegt alleine an ihm." Josip Stanisic: 1 Einsatz (1x Startelf) - Durchschnittsnote: 5,0 Hat es unter Tuchel schwerer als noch unter Nagelsmann. Drei späte Joker-Einsätze, gegen Mainz von Beginn dann eine Schwachstelle. Muss sich so wohl weiter hinten anstellen.

© imago images DEFENSIVES MITTELFELD Joshua Kimmich: 8 Einsätze (8x Startelf) - Durchschnittsnote: 2,8 Der Anführer im Team und Nagelsmann-Liebling, bot auch in der Krise fast immer solide bis gute Leistungen. Lediglich gegen Mainz einmal schwächer. Gegen die Hertha dafür mit zwei traumhaften Torvorlagen. Leon Goretzka: 8 Einsätze (7x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,75 Gut gegen Dortmund und im City-Rückspiel, ansonsten mehrfach Durchschnitt und mehrfach auch richtig schlecht. Aktuell stimmt die Form bei ihm nicht - eine Chance für Gravenberch? Ryan Gravenberch: 1 Einsatz (0x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,0 Hier und da mit ein paar späten Einwechslungen, gegen die Hertha durfte er dann endlich mal eine halbe Stunde ran und präsentierte sich ganz ordentlich. Könnte Goretzka so noch ein paar Minuten abknöpfen - es sei denn, Tuchel lässt noch offensiver spielen.

© imago images ZENTRALES OFFENSIVES MITTELFELD Jamal Musiala: 7 Einsätze (5x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,9 Der Jungstar steckt tief in der Krise. In der Liga einmal gegen Freiburg ordentlich, ansonsten gibt es nicht viel Positives zu berichten, ob nun von Beginn an oder als Joker. Wartet seit Ende Februar auf ein Tor. Thomas Müller: 6 Einsätze (5x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,8 Als Doppelpacker gegen Dortmund mit dem perfekten Start unter Tuchel, seitdem aber konstant schwach: viermal Startelf, viermal Note 4 oder schlechter. So eigentlich ohne Ansprüche auf die erste Elf - aber Musiala ist aktuell eben auch nicht besser ...

© imago images FLÜGELSTÜRMER Kingsley Coman: 6 Einsätze (6x Startelf) - Durchschnittsnote: 2,9 Drei gute und drei mäßige Spiele unter Tuchel. Aktuell immer noch die beste Option auf dem Flügel, um das Offensivspiel der Bayern anzukurbeln. Leroy Sané: 7 Einsätze (6x Startelf) - Durchschnittsnote: 2,9 Hatte unter Tuchel einen guten bis soliden Start (Noten zwischen 2 und 3,5), trifft aber einfach nicht mehr (ein Tor seit Anfang Februar). Sollte dennoch gegenüber von Coman gesetzt sein. Serge Gnabry: 6 Einsätze (4x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,7 Mal Startelf, mal von der Bank, mal Flügel, mal zentral vorne drin. Aber auch er ist eines der Gesichter der bayerischen Offensivkrise. War das schöne Tor gegen die Hertha der Dosenöffner?

© getty STÜRMER Sadio Mané: 6 Einsätze (3x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,9 Wer sich von Tuchel versprach, den hochpreisigen Neuzugang in die Spur zu bringen, sieht sich bislang enttäuscht. Auch mit dem neuen Übungsleiter nur sehr wenige Lichtblicke (ein Tor) - dazu der Aussetzer gegen Sané in der Kabine und die anschließende Suspendierung Eric Maxim Choupo-Moting: 3 Einsätze (3x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,5 Seit dem BVB-Spiel machen ihm Knieprobleme zu schaffen, seine Topform wird vor dem gegnerischen Kasten schmerzlich vermisst. Dreimal konnte er unter Tuchel ran, bisher ohne Tor. Mathys Tel: 4 Einsätze (0x Startelf) - Durchschnittsnote: 3,5 Tuchel bekräftigte zuletzt seine Joker-Rolle, in den letzten vier Partien jeweils eingewechselt, gegen Hoffenheim war es immerhin eine halbe Stunde. Die Sturmkrise macht auch vor ihm nicht Halt.