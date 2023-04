FC Bayern München: Erwischt es sogar Leon Goretzka? Das sind die Verkaufskandidaten des FCB

Der FC Bayern München befindet sich in einer der schwersten Phasen der Saison. Ein Umbruch steht bevor, welche Stars könnten den FCB verlassen?

Beim FC Bayern herrscht Krisenstimmung: Nach der Trennung von Trainer Julian Nagelsmann schieden die Münchner aus dem DFB-Pokal aus, in der Champions League kann gegen Manchester City nur noch ein echtes Wunder helfen und in der Meisterschaft ist man aktuell lediglich froh, dass Borussia Dortmund der nötige Killerinstinkt fehlt, um in der Tabelle vorbeizuziehen. Der Bayern-Kader steht vor einem Umbruch im Sommer. Nachdem der Rekordmeister den Abgang von Robert Lewandowski nicht kompensieren konnte, wird die Verpflichtung eines Mittelstürmers höchste Priorität haben. Harry Kane, Victor Osimhen oder Randal Kolo Muani wurden zuletzt als Kandidaten genannt. Das Problem: Alle drei würden um die 100 Millionen Euro Ablöse kosten - oder sogar noch mehr. Um einen Transfer in dieser Größenordnung stemmen zu können, müssten die Bayern sicherlich auch Transfereinnahmen generieren. Hier ein Blick auf die möglichen Verkaufskandidaten des FC Bayern.

© imago images Yann Sommer Wurde als kurzfristiger Vertreter des verletzten Manuel Neuer geholt. Doch der deutsche Nationalkeeper scheint bei der Reha voll im Plan und trainiert schon mit Ball. Zuletzt lobte Trainer Thomas Tuchel dessen Fortschritte. Sollte Neuer zur neuen Saison wieder fit werden, wäre Sommer als Nummer 2 wohl überqualifiziert. Bayern überwies an Gladbach für Sommer acht Millionen Euro. 1,5 Millionen könnten als Bonus noch obendrauf kommen. Bei einem Verkauf Sommers, dessen Vertrag bis 2025 läuft, sollten die Bayern mindestens fünf Millionen Euro einnehmen können.

© getty Bouna Sarr Die Bayern versuchen schon länger, den Rechtsverteidiger loszuwerden. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft noch bis 2024. Kaum ein Verein wird bereit sein, Sarr das Gehalt zu überweisen, dass die Bayern zahlen. In dieser Konstellation ist keine hohe Ablösesumme drin. Aber vielleicht schafft man es im Sommer wenigstens, Sarr irgendwie von der Gehaltsliste zu bekommen.

© getty Ryan Gravenberch Der 20-Jährige kam im Sommer von Ajax Amsterdam, erhielt aber nur wenig Spielzeit in München. Der FC Liverpool soll Interesse an einer Verpflichtung haben und sprach angeblich schon mit Gravenberchs Vater über einen möglichen Transfer. Die Bayern zahlten 18,5 Millionen Euro Ablöse für Gravenberch. Angesichts Liverpools Bedarf im Mittelfeld könnte bei einem Verkauf eine Ablösesumme von 25 bis 30 Millionen Euro drin sein.

© getty Marcel Sabitzer Der Österreicher ist derzeit verliehen an Manchester United und scheint in England sein Glück gefunden zu haben. Zuletzt schwärmte er in den höchsten Tönen von der Premier League. Ein Verbleib bei den Bayern scheint aktuell nicht vorstellbar. Bei einem Verkauf könnten die Bayern mindestens 20 Millionen Euro verlangen.

© getty Leon Goretzka Nach dem Abgang von Thiago setzte man auf das Duo Kimmich/Goretzka in der Zentrale. Immer mehr wurde zuletzt aber deutlich: Den Bayern fehlt ein echter Spielgestalter, wie es der Spanier war. Kimmich werden die Bayern nicht abgeben - bei einem Umdenken, was das zentrale Mittelfeld betrifft, könnte es Goretzka erwischen. Auch weil bei seinem Marktwert und Vertrag bis 2026 eine Ablöse von mindestens 60 Millionen Euro realistisch erscheinen würde.

© Imago Malik Tillman Der 20-Jährige ist aktuell an die Glasgow Rangers verliehen und zeigt dort konstant gute Leistungen. Auf seiner Position im offensiven Mittelfeld ist die Konkurrenz bei den Bayern allerdings sehr groß. Angeblich soll es eine Klausel in Tillmans Leihvertrag geben, nach der die Rangers ihn für umgerechnet 5,7 Millionen Euro fest verpflichten können.

© getty Sadio Mané Er kam als Weltstar, jetzt gilt er als Flop. Mané beim FC Bayern scheint ein großes Missverständnis zu sein. Schon gar nicht konnte der Senegalese die Lücke im Sturmzentrum stopfen, die Lewandowski hinterließ. Dazu kam der Ärger um den Schlag ins Gesicht von Leroy Sané. Die Zeichen stehen auf Trennung. Die Bayern sollen 32 Millionen Ablöse plus Boni an Liverpool gezahlt haben. So viel wird man nicht mehr bekommen für den 30-Jährigen. Eventuell findet sich aber noch ein Klub, der 15 bis 20 Millionen Euro für Mané bezahlt.

© getty Serge Gnabry Erst im vergangenen Sommer unterschrieb Gnabry einen neuen hochdotierten Vertrag bis 2026 in München. So richtig findet man beim FC Bayern aber keinen geeigneten Platz bei den Bayern: Mal Außenstürmer, mal hängende Spitze, zuletzt ganz vorne als Mittelstürmer. Die Leistungen des 27-Jährigen sind einfach zu inkonstant. Bei einem Verkauf Gnabrys könnte man zwischen 50 und 60 Millionen Euro einnehmen.