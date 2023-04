FC Bayern, News und Gerüchte: Schweinsteiger vergleicht Tuchel und Pep - Koeman verhinderte Pedri-Wechsel

Vor dem Klassiker am heutigen Samstagabend haben sich die Bayern-Legenden Bastian Schweinsteiger und Arjen Robben zum Duell mit Borussia Dortmund und zum Debüt von Thomas Tuchel geäußert. Außerdem: Randal Kolo Muani soll München als Wunschziel ausgegeben haben. Die News und Gerüchte zum FC Bayern.

© imago images

FC Bayern, Transfers: Koeman verhinderte Wechsel von Pedri nach München

Barcelonas Ex-Trainer Ronald Koeman hat bestätigt, dass es 2020 konkretes Interesse des FC Bayern an Pedri gab. Er habe damals aber sein Veto gegen einen Transfer des Mittelfeldspielers an die Säbener Straße eingelegt, erklärte Koeman bei Relevo.

Er habe Pedri, der damals 17 Jahre alt war, bei seinem Amtsantritt zunächst "nicht gut gekannt", gab Koeman zu und führte dann aus: "Er ist der Spieler, der mich am meisten überrascht hat. Vom ersten Tag an hat er reifer gespielt, als es sein Alter aussagt. Im Training war er beeindruckend. Er ist bescheiden, professionell, er hat viel Qualität, ist beidfüßig. Eine Woche nach dem Trainingsauftakt fragte mich der Verein, ob er spielen werde, Bayern sei sehr interessiert. Ich habe gesagt, dass er bleibt, dass er bald in der ersten Mannschaft spielen wird, und so war es dann auch."

Barcelona hatte Pedri 2019 für 17,5 Millionen Euro Ablöse von Las Palmas verpflichtet und den technisch beschlagenen Mittelfeldmann dann zunächst für eine Spielzeit an seinen Ex-Klub ausgeliehen.

Gerüchte um ein Interesse des deutschen Rekordmeisters an Pedri waren in der Vergangenheit mehrfach aufgetaucht. Mittlerweile ist der junge Spanier Stammkraft bei Barça und in der spanischen Nationalmannschaft. Sein Vertrag bei den Blaugrana läuft bis 2026.