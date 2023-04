FC Bayern München, News und Gerüchte: Schwierige Persönlichkeit? Das sagt João Cancelo

João Cancelo hat erklärt, warum viele von ihm den Eindruck haben, dass er eine schwierige Persönlichkeit sei. Jeremie Frimpong von Bayer 04 Leverkusen könnte ein Transferkandidat beim FC Bayern München sein. Stefan Effenberg fordert eine Strafe des DFB für Hermann Gerland. Lutz Pfannenstiel lehnte ein Angebot des Rekordmeisters ab. News und Gerüchte rund um den FCB.

Höfler hatte am Dienstag beim Pokalerfolg (2:1) zum 1:1 getroffen. Dass es am Samstag (15.30 Uhr) erneut gegen die Münchner geht, sei eine "besondere Konstellation. Ich bin mal gespannt, was Bayern ändern wird, ob sie was ändern werden und wie gut wir dann darauf reagieren können", so Höfler.

© getty Nun aber führt eine Spur in die USA. St.-Louis-Sportdirektor Lutz Pfannenstiel verriet auf ESPN: “Es gibt viele Gerüchte über ihn. Die MLS ist eines der Ziele, über die gesprochen wird. Es wird interessant zu sehen, wie er sich entscheidet.”

FC Bayern München, News: Lutz Pfannenstiel lehnte einst FCB-Angebot ab

Im Interview mit Sport1 erklärte Lutz Pfannenstiel, dass er mit 18 Jahren zum FC Bayern München hätte wechseln können. "Mir war damals relativ schnell klar, dass ich nicht das Zeug dazu habe, beim FC Bayern die Nummer 1 zu werden", so Pfannenstiel: "Ich war nie ein Torwart für die Bank. Ich wollte immer spielen. Darum habe ich mich gegen Bayern entschieden." Bei den Münchnern wäre er zudem nur ein Vertragsamateur gewesen. "Ich wollte Profi werden. Und dann bin ich ins Ausland gewechselt", sagte er.

Der 49-Jährige arbeitete in seiner Karriere als Spieler und danach in diversen Ländern - unter anderem als Head of International Relations and Scouting bei der TSG Hoffenheim, als Sportdirektor bei Fortuna Düsseldorf, als Trainer in Namibia oder jetzt als Sportdirektor beim neuen Klub St. Louis City in den USA. Der Torwart hat als erster Profi überhaupt in jedem der sechs anerkannten Kontinentalverbände auf professioneller Ebene gespielt.

