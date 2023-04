FC Bayern München: Ex-Widersacher, Verwandte oder Stallgeruch? Mögliche Kahn-Nachfolger im Überblick

Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn (53) steht beim FC Bayern München massiv in der Kritik - und angeblich sogar vor dem Aus. Wer wird als Nachfolger gehandelt? Ein Überblick.

Eine Entscheidung über die Zukunft von Kahn sowie Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 22. Mai fallen. Das Gremium besteht aus neun Männern und ist für die Bestellung und Abberufung der Vorstände verantwortlich . Kahns Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis zum 31. Dezember 2024.

© getty

Möglicher Kahn-Nachfolger aus der Bundesliga: Axel Hellmann

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher liefert sich bei seinem aktuellen Klub seit Monaten einen Machtkampf mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer - und ist damit eigentlich prädestiniert für einen Posten beim FC Bayern. Die Moderation interner Streitigkeiten gehört bei den Münchnern schließlich zum Kerngeschäft.

Hellmann ist seit 2001 für die Eintracht tätig, seit 2012 gehört er dem Vorstand an. Der 51-Jährige gilt als Macher der modernen Eintracht: Siege im DFB-Pokal und in der Europa League, Champions-League-Achtelfinale, die Entdeckung und Entwicklung etlicher spannender Spieler - kaum ein deutscher Klub kann auf so erfolgreiche und emotionale Jahre zurückblicken wie Hellmanns Eintracht.

Laut Sky soll es schon Gespräche zwischen Hellmann und Vertretern des FC Bayern gegeben haben. Laut Bild habe er aber abgesagt, demnach wolle er sich zwischen einem Verbleib bei der Eintracht (Vertrag bis 2027) und dem Posten als DFL-Geschäftsführer entscheiden. Seit dem Abschied von Donata Hopfen führt Hellmann die DFL interimistisch gemeinsam mit Oliver Leki vom SC Freiburg. Leki möchte nicht hauptamtlich außerhalb vom Sport-Club arbeiten.