FC Bayern: Die SPOX-Legenden-Elf seit 2000

Mehrere Welt-Torhüter, einen Weltfußballer und grandiose Ballkünstler - der FC Bayern hatte so einige legendäre Spieler seit dem Jahr 2000. SPOX zeigt Euch die Legenden-Elf des FCB seit der Jahrtausendwende.

Der FC Bayern gehört zuden erfolgreichsten Vereinen in der Geschichte des europäischen Fußballs. Und auch in diesem Jahrhundert gab es kaum erfolgreichere Klubs auf nationaler und internationaler Ebene als die Münchner.

2022 übernahm er dann den Posten des Vorstandsvorsitzenden der FC Bayern AG und trat die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge an.

14 Jahre, 429 Spiele, 23 Titel - Der "Titan" war von 1994 bis 2008 nicht aus dem Tor der Münchener wegzudenken. Auch außerhalb des Platzes hatte sich Kahn zur Kultfigur entwickelt. Seine Krönung gelang ihm 2001, als im Finale der Champions League drei Elfmeter gegen Valencia hielt und den Henkelpott nach 25 Jahren wieder in den Freistaat holte.

ABWEHR: Willy Sagnol

In neun Jahren machte der Rechtsverteidiger 277 Spiele an der Isar und holte insgesamt elf Titel. Zum Ende seiner Zeit in München bremste ihn ein Kreuzbandriss aus.

Kehrte später als Co-Trainer zum FCB zurück und machte nach der Entlassung von Carlo Ancelotti 2017 ein Spiel als Interimstrainer.