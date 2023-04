Der Aufsichtsrat des FC Bayern München: Wer entscheidet über Kahns und Salihamidzics Zukunft?

Ob der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic auch über die Saison hinaus beim FC Bayern München wirken dürfen, entscheidet der Aufsichtsrat. Was ist das und wer ist darin vertreten?

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sind wegen der schlechten Ergebnisse dieser Saison, der verfehlten Transferpolitik und den Umständen der Entlassung von Ex-Trainer Julian Nagelsmann in die Kritik geraten. Abgesehen von dem Duo gehören dem Vorstand noch Jan-Christian Dreesen (Finanzen, wird nach der Saison durch Dr. Michael Diederich ersetzt) und Andreas Jung (Marketing) an.

Für die Bestellung und Abberufung der Vorstände ist der Aufsichtsrat verantwortlich. Das Kontrollgremium tagt turnusmäßig einmal pro Quartal. Die nächste Sitzung steigt am 22. Mai, also fünf Tage vor dem letzten Bundesliga-Spieltag. Eine Entscheidung über die Zukunft von Kahn und Salihamidzic könnte somit vor der Titel-Entscheidung fallen. Am letzten Spieltag ist der FC Bayern beim 1. FC Köln zu Gast, Borussia Dortmund empfängt den FSV Mainz 05.

Aktuell umfasst der Aufsichtsrat neun Personen, als Vorsitzender fungiert Präsident Herbert Hainer. Laut Vereinssatzung gehören der amtierende Präsident (aktuell Hainer), der erste Vizepräsident (aktuell Prof. Dr. Dieter Mayer) sowie der Vorsitzende des Verwaltungsbeirats (aktuell Edmund Stoiber) automatisch auch dem Aufsichtsrat an. Die übrigen Mitglieder werden gewählt.