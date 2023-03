FC Bayern, News und Gerüchte: FCB plant offenbar verhaltenen Transfersommer - Gnabry ein Streichkandidat?

Der FC Bayern plant offenbar einen verhaltenen Transfersommer. Benjamin Pavard ist nicht mehr länger ein Transferziel des FC Barcelona. Dietmar Hamann ist überzeugt von Thomas Tuchel beim FC Bayern. Außerdem: Youngster Mathys Tel zieht sich einen Muskelfaserriss zu. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

Für Bergamo und Graz erzielte Höjlund in dieser Saison 14 Tore in 33 Pflichtspielen. Außerdem lieferte der Teenager noch fünf Assists. Seit dem vergangenen Herbst ist Höjlund auch dänischer A-Nationalspieler und absolvierte vier Partien (fünf Treffer).

Höjlund wurde unter anderem in der Jugend von Bröndby IF ausgebildet. Von dort zog es ihn 2020 ablösefrei zum FC Kopenhagen, wo er seine erste Erfahrungen als Profi sammelte. Im Januar 2022 wechselte er für 1,8 Millionen Euro Ablöse zu Sturm Graz, ehe Atalanta ein halbes Jahr später für 17 Millionen Euro zuschlug. Diese Ablöse kann noch auf bis zu 20 Millionen Euro ansteigen.

© getty

FC Bayern, News: Hamann über vermeintlich "einfachen Tuchel"

Nationalspieler Dietmar Hamann hält das Image des neuen Bayern-Trainers Thomas Tuchel als vermeintlich "schwieriger Coach" für ungerechtfertigt. "In diesem Job musst du Entscheidungen treffen, die es in sich haben. Das kann er. Und wenn dir das dann so ausgelegt wird, dass du als schwierig giltst - dann ist es eben so", sagte Hamann der Augsburger Allgemeinen.

"Ich denke nicht, dass sich ein Verein deshalb davon abhalten lässt, einen Trainer zu holen. Einfach können alle, das ist aber nicht gefragt in diesem Geschäft", führte der 49-Jährige weiter aus. Tuchel, den Hamann wegen seiner Zeit in der Bayern-Jugend aus Duellen mit dem FC Augsburg "ganz gut" kennt, sei "ein intelligenter Mann, hat einen guten Humor".

Dass Tuchel, den in seinem Debüt am Samstag gleich Ex-Klub und Tabellenführer Borussia Dortmund erwartet, erst spät in der Woche alle Nationalspieler zur Verfügung hatte, sei kein Problem, glaubt Hamann: "Gegen Dortmund wird es um die Einstellung und den Willen gehen, unbedingt das Spiel gewinnen zu wollen. Und bei diesen Qualitäten war der FC Bayern zuletzt immer da, wenn es sein musste."