FC Bayern - News und Gerüchte: Thomas Müller warnt vor "absoluter Gefahr"

Thomas Müller hat wenige Tage vor dem entscheidenden Rückspiel im Achtelfinale der Champions League vor PSG und dessen Topsturm gewarnt. Manuel Neuer meldete sich aus der Reha und eine Leihgabe würde gerne bleiben. Die News und Gerüchte aus München.

FC Bayern - News: Thomas Müller warnt vor "absoluter Gefahr"

Thomas Müller vom FC Bayern geht mit einer Mischung aus großem Respekt und Zuversicht ins Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris St.-Germain. "Es ist schon eine einzigartige Situation, die frisch gekürten Plätze 1 und 2 der Weltfußballer-Wahl im Angriff zu haben", schrieb der 33-Jährige in seinem Newsletter "esmüllert" mit Blick auf Lionel Messi und Kylian Mbappe: "Unser knapper Sieg im Hinspiel ist auf jeden Fall ein Vorteil für uns. Das gibt uns Sicherheit."

In Paris hatte der deutsche Rekordmeister ein 1:0 vorgelegt, nun kommt es am Mittwoch in München zum Rückspiel. "Wir gehen mit breiter Brust und Optimismus in eine hoffentlich berauschende Champions-League-Nacht", betonte Müller.

Bei PSG sei nicht etwa Weltfußballer Messi der überragende Mann, sondern Mbappe, den Müller als "eine absolute Gefahr" bezeichnete. Der 24-Jährige, der im Hinspiel aufgrund einer gerade erst auskurierten Verletzung nicht von Beginn an auf dem Platz stand, sei "vielleicht aktuell der Unterschiedsspieler schlechthin", schrieb Müller: "Dessen sind wir uns aber auch fürs Rückspiel voll bewusst."