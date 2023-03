FC Bayern, News und Gerüchte: Präsident Herbert Hainer bemängelt fehlende Gier - Philipp Lahm schießt gegen PSG

Präsident Herbert Hainer hat die fehlender Gier beim Auftritt des FC Bayern gegen Leverkusen bemängelt. Ex Nationalspieler Philipp Lahm fällt ein vernichtendes Urteil über PSG nach dem Champions-League-Aus. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

FC Bayern München, News: Hainer bemängelt Gier

Nach der 1:2-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen und dem damit verbundenen Verlust der Tabellenführung hat Bayern-Präsident Herbert Hainer die mangelhafte Einstellung der Münchner kritisiert.

"Man hat gesehen: Wenn wir nicht die 100 Prozent Gier auf den Platz bringen, reicht es auch nicht. Das war enttäuschend, wir haben zu wenig Engagement und zu wenig Mentalität auf den Platz gebracht", sagte der 68-Jährige gegenüber der AZ.

Dennoch glaubt der FCB-Präsident, dass es sich um einen einmaligen Ausrutscher hält. "Wir haben kein Mentalitätsproblem!", so Hainer. "Solche ungewöhnlichen Situationen fordern uns in der Regel immer heraus - und wir haben normalerweise auch die richtige Antwort."

Der FC Bayern müsse sich in den kommenden Wochen deshalb zusammenreißen, um die elfte Meisterschaft in Folge einzutüten. Vor allem das direkte Duell mit Borussia Dortmund sei entscheidend. "Wir haben nach wie vor alles in der eigenen Hand, den BVB zu Hause in knapp zwei Wochen. Und dann müssen wir halt gewinnen!"