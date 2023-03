FC Bayern München: Einmalig in Europas Top-Ligen! Keiner steht so oft im Abseits wie Sadio Mané

Kaum ein Spiel mit Beteiligung von Sadio Mané vergeht, in dem der Senegalese nicht im Abseits steht. Der Angreifer vom FC Bayern München ist damit nahezu konkurrenzlos in Europa – doch bei weitem nicht der einzige klangvolle Name. SPOX zeigt die 25 Spieler der Top-5-Ligen in Europa, die am häufigsten in die Abseitsfalle tappen.

Bereits sechsmal jubelte Mané in der Bundesliga vergeblich, weil er ein Tor erzielt hatte, das schließlich aberkannt wurde. Zuletzt passierte ihm dies am Samstag beim 5:3 gegen Augsburg, als er in der 51. Minute dachte, das 5:1 gemacht zu haben. Kein Zufall, wie seine insgesamt 19 Abseitspositionen zeigen. SPOX hat die 25 Spieler zusammengetragen, die am häufigsten pro 90 Minuten im Abseits stehen. Dabei wurden nur Spieler mit mindestens 900 Minuten Einsatzzeit berücksichtigt, um starke statistische Ausreißer zu vermeiden.

© imago images Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) Steht 0,96-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Linton Maina (1. FC Köln) Steht 0,96-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Youssef En-Nesyri (FC Sevilla) Steht 0,97-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin) Steht 0,99-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Darwin Núñez (FC Liverpool) Steht 0,99-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Mama Samba Baldé (ES Troyes AC) Steht 0,99-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Dusan Vlahovic (Juventus Turin) Steht 0,99-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images El Bilal Touré (UD Almeria) Steht 1,01-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Yoane Wissa (FC Brentford) Steht 1,01-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Folarin Balogun (Stade Reims) Steht 1,02-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Valentin Castellanos (FC Girona) Steht 1,03-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Thijs Dallinga (FC Toulouse) Steht 1,03-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Assan Ceesay (US Lecce) Steht 1,04-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) Steht 1,04-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Gerard Moreno (FC Villarreal) Steht 1,05-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Jamie Vardy (Leicester City) Steht 1,16-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Karim Benzema (Real Madrid) Steht 1,17-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Sergio León (Real Valladolid) Steht 1,24-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Kai Havertz (FC Chelsea) Steht 1,25-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Victor Osimhen (SSC Neapel) Steht 1,29-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Álvaro Morata (Atlético Madrid) Steht 1,32-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Cyriel Dessers (US Cremonese) Steht 1,37-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Simon Terodde (FC Schalke 04) Steht 1,49-mal pro 90 Minuten im Abseits.

© imago images Georginio Rutter (Leeds United) Steht 1,52-mal pro 90 Minuten im Abseits.