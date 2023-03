FC Bayern München, News und Gerüchte: Transfer droht! Offensiv-Duo steht beim FCB wohl unter Beobachtung

Ein Offensiv-Duo könnte beim FC Bayern München bald auf der Transferliste landen. Manuel Neuer befindet sich nach seiner schweren Verletzung wohl im Zeitplan. Yann Sommer erklärt, wie er sich auf Kylian Mbappé vorbereitet. Alexander Nübel bekommt ein positives Signal vom Rekordmeister. Eric Maxim Choupo-Moting verlängert wohl seinen Vertrag. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

© imago images

FC Bayern München, Gerücht: Leroy Sané und Serge Gnabry bald Verkaufskandidaten?

Leroy Sané und Serge Gnabry stehen derzeit im Fokus der Kritik. Schaffen sie es nicht, Konstanz in ihre Leistungen zu bringen, könnten sie bald Verkaufskandidaten sein. Das berichtet zumindest die Bild. Beide gehören zu den Top-Verdienern und dementsprechend erwarte man in München auch angemessene Leistungen. Allerdings bräuchte es für einen Verkauf auch ein hohes Angebot.

Sané kommt in 28 Einsätzen zwar auf 18 Torbeteiligungen und auch Gnabry ist mit 22 Scorerpunkten in 32 Partien vermeintlich gut unterwegs. Doch beide haben immer wieder Saisonphasen, in denen über einen längeren Zeitpunkt wenig klappt. Öffentlich stärken die Bosse den beiden Spielern noch den Rücken. Das könnte sich aber bald ändern. Sanés Vertrag läuft noch bis 2025, Gnabry hat erst in dieser Saison ein Arbeitspapier bis 2026 unterschrieben.