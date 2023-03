FC Bayern München - Schlüsselspieler Josip Stanisic - so will Julian Nagelsmann den Mbappé-Zug stoppen

Vor dem Rückspiel des FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain in der Champions League muss Julian Nagelsmann einige harte Entscheidungen treffen. So wird João Cancelo wohl auf der Bank sitzen, während Josip Stanisic startet. Welche taktischen Gründe dahinterstecken und wie der FCB die Offensive von PSG rund um Kylian Mbappé stoppen möchte.

Die 53. Minute im Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München sollte die aktuelle Situation von João Cancelo entscheidend beeinflussen. Der Portugiese stand in der Startelf, erwischte im ersten Durchgang aber einen eher dürftigen Tag. Zur Pause wurde er durch den bis dato eher formschwachen Alphonso Davies ersetzt.

"Wenn Phonzie auf links durchbricht, haben wir dann nochmal mehr Überzahl", erklärte Julian Nagelsmann die Entscheidung: "João ist nicht so sehr in die Tiefe gekommen. Wir wollten etwas mehr Speed bringen." Kingsley Coman wechselte also auf den rechten Flügel und der Kanadier Davies beackerte die linke Seite.

In der besagten 53. Minute machte sich die taktische Anpassung bereits bezahlt: Eric Maxim Choupo-Moting zog zwei Gegenspieler auf sich, der freie Davies bekam den Ball und flankte ihn mustergültig auf den zweiten Pfosten, wo Coman zur Führung einnetzte. Es sollte das goldene Tor für die Bayern sein - und bereits früh dafür sorgen, dass Cancelo doch keine so leichte Zeit in München haben wird?

Vor dem Rückspiel muss sich Nagelsmann Gedanken darüber machen, wie er die Offensivreihe rund um Kylian Mbappé in den Griff bekommen kann. Durch die Sperre von Benjamin Pavard muss er die Defensive entsprechend umbauen. Favorit für den Posten in der Startelf ist aber nicht Cancelo, sondern Josip Stanisic. "Ich gehe davon aus, dass er spielen wird. Stani hatte ein bisschen Probleme am Oberschenkel, konnte aber trainieren", sagte Nagelsmann am Dienstag auf der Pressekonferenz.

Warum sich der Bayern-Trainer für den unerfahrenen 22-Jährigen entscheidet und wie er den Mbappé-Zug stoppen möchte.