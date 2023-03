FC Bayern, News und Gerüchte: Pini Zahavi in Tuchel-Verhandlungen involviert - gleich drei Talente verlängern beim FCB

Beim FC Bayern haben gleich drei Talente ihren Vertrag verlängert, auch Vereinslegende Roy Makaay hat einen neuen Job beim Rekordmeister. Außerdem: Alles zum Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel. Aktuelle News und Gerüchte zu Bayern München.

Qashi und Wimmer hatten erst am Mittwoch ihr erstes Spiel für die Bayern-Amateure gemacht.

Bei den Bayern werden Verträge nicht nur vorzeitig aufgelöst, sondern manchmal auch vorzeitig verlängert. Wie der Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, wurden die Verträge von drei Talenten aus der U19 ausgeweitet.

Die Trennung von Julian Nagelsmann ist beschlossene Sache, auch wenn die Bayern die Entlassung ihres Trainers noch nicht offiziell gemacht haben. Schon am Montag soll aber Thomas Tuchel das Training an der Säbener Straße leiten und die Mannschaft auf den Klassiker gegen Borussia Dortmund vorbereiten.

Am Freitagmittag soll es ein Gespräch zwischen den Bayern-Verantwortlichen und Julian Nagelsmann geben. Dabei soll der Vertrag des 35-Jährigen aufgelöst werden. Auch seine Co-Trainer Dino Toppmöller und Xaver Zembrod müssen laut Sport1 ihre Sachen packen.

FC Bayern, News: João Cancelo reagiert auf Nagelsmann-Hammer

Als erster Bayern-Star wurde der von Manchester City ausgeliehene Außenverteidiger João Cancelo auf das Nagelsmann-Aus angesprochen: Der Portugiese trat am Donnerstagabend nach dem 4:0-Sieg im EM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein vor die Kameras - und war vollkommen ahnungslos.

"Das habe ich nicht gewusst. Ich bin ein bisschen überrascht", sagte er dem TV-Sender Sport TV. "Ich möchte mich bei Trainer Nagelsmann bedanken, denn er war es, der mich bei Bayern haben wollte, ebenso wie die Klubführung. Das hat mich überrumpelt. Ich wünsche ihm alles Glück der Welt."

Unter Nagelsmann hatte Cancelo bisher keinen Stammplatz, zeitweise wurde ihm auf der rechten Seite Josip Stanisic vorgezogen. "Wenn ich ankomme, werde ich versuchen, mich so gut wie möglich in das Konzept des neuen Trainers einzufügen", betonte er. "Ich hoffe, dass alles gut geht, weil viele wichtige Spiele anstehen. Es geht jetzt in die entscheidende Phase der Saison."

Auch auf Tuchel wurde der 28-Jährige angesprochen. Diesen kennt Cancelo noch aus dessen Zeit beim FC Chelsea. Mit ManCity verlor er zudem 2021 das Finale der Königsklasse gegen Tuchel und die Blues: "Er hat er mich ein Champions-League-Finale verlieren lassen, also hoffe ich, dass er es dieses Jahr für mich gewinnt", sagte Cancelo.