FC Bayern vs. BVB - voraussichtliche Aufstellungen: Thomas Tuchel verleiht dem FCB wieder Flügel

Das Warten hat ein Ende! Das mit Spannung erwartete Rivalen-Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund steht unmittelbar vor der Tür. Doch was planen Thomas Tuchel und Edin Terzic für den womöglich für die Meisterschaft entscheidenden "Klassiker"? SPOX präsentiert die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams.

Vor dem direkten Duell am Samstag ( 18.30 Uhr im Liveticker ) zeigt SPOX , welche Spieler in der Startelf stehen könnten.

"Es wird eine sehr unfaire Aufstellung geben morgen, weil die Eindrücke fehlen" , erklärte Tuchel auf der Pressekonferenz am Freitag rund 29 Stunden vor seinem Debüt als Bayern-Trainer : "Ich habe die letzten Spiele nicht totanalysiert, weil ich jedem eine neue Chance geben will. Die Spieler sollen die Unterstützung von uns spüren. Ich habe sicherlich morgen wenig Argumente, einen Bank- oder Startelfplatz zu begründen."

FC Bayern - Abwehr

Benjamin Pavard - Dayot Upamecano - Matthijs de Ligt - Alphonso Davies

Die Abwehr der Bayern stellt das erste größere Diskussionsthema dar. Tuchel wollte so kurz vor dem Spiel in Sachen Taktik freilich nichts verraten. Dass er zu einer klaren Viererkette zurückkehrt, ist aber in jedem Fall denkbar.

In den Innenverteidigung sind Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt ohnehin gesetzt, auch an Alphonso Davies auf der linken Seite ist in einer Viererkette kein Vorbeikommen. Es bleibt nur die Frage, ob Benjamin Pavard tatsächlich wieder auf seine ungeliebte rechte Seite ausweichen muss oder der gelernte Rechtsverteidiger João Cancelo den Vorzug bekommt. Da der Portugiese aber über einen enormen Offensivdrang verfügt und defensiv seit seiner Ankunft im Winter schon die ein oder andere Schwäche offenbarte, hat Pavard in dieser Konstellation die Nase vorn.

Bei einer Dreierkette könnten wiederum beide auf dem Platz stehen, wenn Pavard den halbrechten Part einnimmt und Cancelo die Außenbahn beackert.

