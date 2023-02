FC Bayern, News und Gerüchte: Hasan Salihamidzic bestätigt Last-Minute-Angebot für Benjamin Pavard

Hasan Salihamidzic hat ein attraktives Last-Minute-Angebot für Benjamin Pavard bestätigt. Rudi Völler stärkt Manuel Neuer den Rücken. Außerdem: Der Bayern-Keeper verhinderte wohl eine frühere Tapalovic-Entlassung. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Letztlich sei Pavard zu wichtig für das Erreichen der sportlichen Ziele gewesen, weshalb man ihn nicht gehen ließ. "Benji ist ein besonderer Spieler, der sensibel ist und Zuneigung braucht. Ich weiß auch, was er für ein großes Herz hat und was er leisten kann", schwärmte der FCB-Vorstand vom Franzosen.

© getty

FC Bayern, News: Völler stärkt Neuer den Rücken

Nach Felix Magath und Sepp Maier hat auch der neue DFB-Direktor Rudi Völler Manuel Neuer nach dessen kontroversem Interview den Rücken gestärkt. "Ja natürlich. Das ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Auch wenn jetzt gerade eine gewisse Diskussion da ist, durch die Art und Weise, was die letzten Wochen passiert ist", entgegnete der 62-Jährige bei Sky auf die Frage, ob Neuer auch in Zukunft bei der deutschen Nationalmannschaft gefragt sei.

Völler ist davon überzeugt, dass die Differenzen zwischen dem Keeper und dem FC Bayern schnell aus dem Weg geräumt werden. "Die Klub-Verantwortlichen und Neuer werden sich in Kürze zusammensetzen und das versuchen, wieder in den Griff zu bekommen. Ich bin da optimistisch, dass das mit den Bayern auch wieder klappt", glaubt der DFB-Direktor.

Auch Neuer selbst hatte zuletzt einen Rücktritt aus der DFB-Auswahl ausgeschlossen. "Wenn es so weit ist, dann schaue ich in den Spiegel und sage mir die Wahrheit, so wie immer. Wenn ich nicht performe, werde ich den Posten räumen. Aber rechnen Sie nicht damit", so der Torhüter