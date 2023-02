FC Bayern, News und Gerüchte: Zweifel an Alexander Nübel - Lothar Matthäus spricht Union-Profis FCB-Tauglichkeit ab

Die AS Monaco zweifelt offenbar an Alexander Nübel. Lothar Matthäus traut keinem Spieler von Union Berlin eine Rolle beim FCB zu. Außerdem: Der deutsche Rekordmeister empfängt die Eisernen heute Abend zum Bundesliga-Spitzenspiel. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

© getty Alexander Nübel hat sich zu seiner Zukunft geäußert.

FC Bayern, Gerücht: Monaco zweifelt wohl an Nübel

Zwischen Alexander Nübel und dem FC Bayern München könnte es im Sommer zu einem Wiedersehen kommen. Wie die französische L'Equipe berichtet, sieht sich der derzeitige Klub des Torwarts, die AS Monaco, hinter den Kulissen nach einem Ersatz für den 26-Jährigen um.

Demnach soll eine Reihe weniger überzeugender Auftritte Nübels, so erst kürzlich beim Europa-League-Aus gegen Bayer Leverkusen, zu einem Umdenken bei den Monaco-Bossen geführt haben. Ursprünglich, so berichteten mehrere Medien, plante man über den Sommer hinaus mit dem 26-Jährigen. Monaco strebte offenbar eine weitere Leihe oder sogar einen festen Transfer des Keepers an. Öffentlich verteidigte man den Keeper bis zuletzt.

Im Winter-Transferfenster hatte Monaco einer Rückkehr Nübels zum Stammverein Bayern München noch eine Absage erteilt. Der FCB wollte den Torhüter als Ersatz für den langzeitverletzten Manuel Neuer verpflichten, der Klub aus dem Fürstentum schob einem Wechsel aber einen Riegel vor.

Nübel ist noch bis zum Saisonende an Monaco verliehen. Beim FC Bayern besitzt der 26-Jährige einen Vertrag bis 2025.